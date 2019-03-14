Автор социального проекта "Дети в безопасности" Наталья Навроцкая передала главному врачу УЗ "Клинический родильный дом Минской области" Петру Мосько первый в Беларуси передвижной уголок безопасности и высокотехнологичный видео конференц комплекс. На месте для беременных женщин сразу же был проведен обучающий мастер-класс по созданию неопасной среды дома.



В ходе реализации проекта запланирована разработка 4-ех передвижных уголков безопасности, которые смогут стать наглядным пособием в обучении молодых родителей, как правильно организовать пространство для растущего малыша.

По плану до июля 2019 года боксы должны быть вручены администрации УЗ "Клинический роддом Минской области", УЗ "Молодечненская ЦРБ", УЗ "Солигорская ЦРБ", УЗ "Борисовский роддом".



"Надеемся, этот проект станет пилотным и в дальнейшем его поддержат медицинские учреждения других регионов Беларуси", - делится своими мыслями Н.Навроцкая.

Мобильный уголок представляет собой тумбу на колесиках и со специальной ручкой для легкости передвижения. На одной стенке размещены средства, необходимые для фиксации дверок шкафчиков, холодильника, шкафов. На другой - выдвижные ящики, на примере которых можно показать, как их правильно закреплять. А также, конечно, здесь можно перевозить демонстрационные стенды и другие средства безопасности. На наглядных досках, что вставляются в бокс, сразу же указаны проблемные места в помещении и закреплены защитные предметы. Каждый бокс оснащен 20 элементами безопасности: для окон, мебели, вазонов с цветами, электроприборов и др. На самом деле, все их легко приобрести в любом большом детском магазине либо специализированном интернет магазине.



"Это не просто бокс - это мобильная, красивая, яркая демонстрационная площадка на колесах, с которой можно приехать в палату, чтобы рассказать маме, как обезопасить свой дом, — отметил главврач роддома Минской области П.Мосько. — Я неоднократно слышал вопрос, почему о безопасности рассказывают в роддоме, а не в поликлинике. Да потому что в те несколько дней, которые мама проводит у нас после родов, она особенно трепетно относится ко всему, что связано с малышом, готова приложить максимум усилий, чтобы он рос и развивался здоровым, поэтому и лучше запомнит эту информацию".



"Правильно, когда изначально создается безопасная среда: пока мама в роддоме, папа по чек-листу подготовит квартиру для нового члена семьи. Всё это можно будет найти на едином ресурсе по правильной организации домашнего пространства для маленького ребенка", - добавила Н.Навроцкая.

УЗ "Клинический родильный дом Минской области" также был предоставлен современный видео комплекс с инновационной камерой AVer VC322, что поможет еще более улучшить технический уровень конференций, которые проводятся для медработников области на регулярной основе.



Организаторы акции утверждают: сегодня наша жизнь переполнена событиями, предметами и информацией. И вопросы безопасности ребенка становятся еще более актуальными. Дабы упростить поиски необходимых данных и предусмотреть потенциальные проблемные ситуации детского травматизма в домашнем пространстве, была создана инициатива "Дети в безопасности". Практическая цель - в лаконичной и четкой форме показать родителям правила создания неопасной среды дома.



Инициатива была поддержана в рамках программы "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" ("БЕЛМЕ"»), финансируемой Европейским Союзом и реализуемой ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с министерством здравоохранения и министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.



