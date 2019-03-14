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Девочка из Лиды заразилась корью в Москве от другого ребенка

14.03.2019 — Разное | Lida.Info  
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Девочка из Лиды заразилась корью в Москве от другого ребенка

В Лиде зафиксирован случай кори, заболела 11-летняя девочка, которая заразилась в Москве, сообщила заместитель главного врача Лидской ЦРБ Светлана Евланова.

Девочка проходила в российской столице курс реабилитации, училась там в интегрированном классе, где и заразилась корью от одного из детей.

Светлана Евланова уточнила, что лидчанка не была привита от кори, родители от прививки отказались.

«Сейчас ребенок пошел на поправку, острый период миновал. Все контактировавшие с девочкой люди находятся под наблюдением», — добавила специалист.

По данным на начало февраля, в Беларуси было зарегистрировано 254 случая кори. Дети составляют 26% от общего числа заболевших. Около 73% заболевших не были вакцинированы от кори или вакцинированы не до конца, то есть сделали одну прививку, сообщает БЕЛТА.

 
 
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В Лиде зафиксирован случай кори, заболела 11-летняя девочка, которая заразилась в Москве, сообщила заместитель главного врача Лидской ЦРБ Светлана Евланова....
 
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