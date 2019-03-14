Минск-Пекин: экспорт в плюсе, сальдо — в минусе





В ближайшее время начнется активная фаза подготовки визита Александра Лукашенко на саммит международного сотрудничества «Пояс и путь», который состоится в апреле в Пекине.

В этой связи можно ожидать реализации всех запланированных ранее двумя сторонами мероприятий.

Например, подписания белорусско-китайского соглашения о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора и финализации договоренностей по первой белорусской эмиссии «панда»-бондов, считают авторы нового выпуска «Минского барометра», в котором анализируются события января-февраля текущего года. Кстати, в период мониторинга в Китае побывал министр финансов Беларуси Максим Ермолович, который встретился со своими китайскими коллегами и профильными банковскими чиновниками для обсуждения в том числе вопросов, связанных с выпуском белорусских «панда»-облигаций.

Посетил Поднебесную в это время и министр промышленности Павел Утюпин, который провел переговоры с партнерами по Китайско-белорусскому индустриальному парку (КБИП) WeichaiPower и Sinomach.

Напомним, в январе-феврале КБИП сделал два очередных шага к решению вопросов финансирования строительства и выхода на рынки сбыта. Так, 8 января КБИП приобрел статус первой в Беларуси (из двух возможных) территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС по Указу президента №490 от 22 декабря 2018 г. «О таможенном регулировании». Резиденты парка получили ряд новых логистических и таможенных преференций, возможность кластерной работы — максимально возможные в Беларуси и в рамках ЕАЭС. А 6 февраля КБИП и Евразийский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве, что в практической плоскости означает возможность инвестиций банка в строительство инфраструктуры парка.

Кроме того, за период мониторинга количество резидентов парка увеличилось на 2 компании. В его состав вошли: ООО «Вайсизи Интернэшнл (Бел)» (Wiseasy, электронные терминалы на основе Android — более 2 млн долларов стартовых инвестиций) и Международная технологическая компания «Синьлянь» (центр по хранению и обработке больших объемов данных, интеллектуальные инфраструктурные решения — около 2,5 млн долларов инвестиций).

Авторы «Минского барометра» обращают внимание на еще один проект, который может стать выгодным Беларуси. В феврале UnionPay совместно с Белгазпромбанком приступили к эмиссии банковских карт китайской платежной системы UnionPay. Стороны также договорились увеличить степень покрытия терминалами, которые принимают такие карты в Беларуси до 60% в 2019 г. Это, безусловно, может положительно отразиться на размере тех сумм, которые оставляют китайские туристы в Беларуси.

Информация "Ежедневника":

По официальным данным, экспорт белорусского продовольствия в Китай по сравнению с 2017 г. в 2018 году вырос в 4,4 раза и достиг 82,4 млн долларов США. Большой рост показала молочная продукция. В целом за 2018 г. экспорт в Китай вырос почти на 33% и составил 482,4 млн, на 17% вырос и общий товарооборот, но на около 11% выросло и отрицательное сальдо (-2,67 млрд). В конце февраля Совмин вывел KPI для роста экспорта товаров в 2019 г. по странам. В китайском направлении данный показатель зафиксирован на уровне не менее +10% по отношению к 2018 г. Если тенденции расширения экспортной номенклатуры и роста объемов сохранятся, то выполнить данный показатель будет реально.