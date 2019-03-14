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Стало известно, как брестское «Динамо» будет рассчитываться с «Неманом» за Савицкого

15.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Стало известно, как была поставлена точка в нашумевшем «деле Савицкого». Как уже сообщалось, футбольный клуб «Динамо-Брест» все-таки успешно прошел лицензирование для участия в чемпионате Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64330.php

Стало известно, как брестское «Динамо» будет рассчитываться с «Неманом» за Савицкого

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Допуск брестчан к чемпионату страны был под угрозой из-за нежелания клуба платить «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого, но 12 марта руководитель «Динамо» Александр Зайцев заявил, что клуб все-таки проведет оплату.

По сведениям «Прессбола», брестское «Динамо» и «Неман» заключили мировое соглашение о рассрочке: «бело-синие» выплатят клубу из Гродно компенсацию за полузащитника в размере 265 тысяч долларов поэтапно, равными долями — с марта по июль 2019 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64330.php

Стало известно, как брестское «Динамо» будет рассчитываться с «Неманом» за Савицкого

Фото: dynamo-brest.by

Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.

Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ. «Динамо» пыталось отстаивать свою правду в международных инстанциях.

Однако, по информации «Прессбола», Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.

Босс брестского «Динамо» даже грозился снять команду с чемпионата Беларуси. Федерация футбола довольно подробно объяснила, чем мотивировала свое решение.

За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.

В январе АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого», запретив регистрировать новых футболистов.

Брестское «Динамо» обжаловало запрет АБФФ на осуществление трансферов. А 1 февраля федерация приостановила свой запрет до завершения производства по обращению ФК «Динамо-Брест» в экономический суд города Минска.

В середине февраля стало известно, что экономический суд не стал рассматриватьходатайство брестского «Динамо» по «делу Савицкого». А затем федерация футбола отклонила апелляцию брестского «Динамо».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Стало известно, как была поставлена точка в нашумевшем «деле Савицкого». Как уже сообщалось, футбольный клуб «Динамо-Брест» все-таки успешно прошел...
 
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