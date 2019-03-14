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Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев

15.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте сегодня дан старт республиканскому проекту "Парк семейных деревьев".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев

В закладке липовой аллеи в парке тысячелетия города приняли участие 11 семей, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев

"Для участия в мероприятии мы объединили активные и творческие семьи, молодые и многодетные. Мы с супругой тоже присоединились к акции. Планируется, что подобные аллеи будут заложены в каждом районе Брестской области, хотим высадить около 500 деревьев. Знаковым событием станет закладка аллеи 15 мая в "деревне будущего" Остромечево Брестского района. На этот день намечен масштабный праздник семьи", - отметил первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев

Саженцы лип для семейной аллеи были выбраны не случайно - это символ благополучия, любви и верности. Рядом с посаженным деревом участники прикрепили именные таблички, на которых указаны члены семьи, важные для них даты и события. Брестчане пообещали ухаживать за своими липами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев

Вместе с женой и дочерьми в акции также поучаствовал первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. "Брест становится краше, уютнее, привлекательнее. Приятно, что мы можем внести свой вклад, чтобы город стал еще более зеленым, экологически чистым. В парке тысячелетия уже заложено немало аллей. Важно, что одна из них семейная. Для детей это хороший пример того, что нужно заботиться о природе, передавать традиции из поколения в поколение", - подчеркнул первый вице-мэр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64329.php

Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев

Основная часть акции "Парк семейных деревьев" пройдет в марте-апреле. У Бреста эстафету примут Пинск и Барановичи.

Организаторами проекта в Брестском регионе выступают областные комитеты БРСМ, природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке горрайисполкомов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сегодня дан старт республиканскому проекту "Парк семейных деревьев". В закладке липовой аллеи в парке тысячелетия города приняли участие 11 семей,...
 
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