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Семьи из Брестской области высадят во время акции около 500 деревьев
15.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте сегодня дан старт республиканскому проекту "Парк семейных деревьев".
В закладке липовой аллеи в парке тысячелетия города приняли участие 11 семей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для участия в мероприятии мы объединили активные и творческие семьи, молодые и многодетные. Мы с супругой тоже присоединились к акции. Планируется, что подобные аллеи будут заложены в каждом районе Брестской области, хотим высадить около 500 деревьев. Знаковым событием станет закладка аллеи 15 мая в "деревне будущего" Остромечево Брестского района. На этот день намечен масштабный праздник семьи", - отметил первый секретарь областного комитета
Саженцы лип для семейной аллеи были выбраны не случайно - это символ благополучия, любви и верности. Рядом с посаженным деревом участники прикрепили именные таблички, на которых указаны члены семьи, важные для них даты и события. Брестчане пообещали ухаживать за своими липами.
Вместе с женой и дочерьми в акции также поучаствовал первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим
Основная часть акции "Парк семейных деревьев" пройдет в марте-апреле. У Бреста эстафету примут Пинск и Барановичи.
Организаторами проекта в Брестском регионе выступают областные комитеты
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В Бресте сегодня дан старт республиканскому проекту "Парк семейных деревьев". В закладке липовой аллеи в парке тысячелетия города приняли участие 11 семей,...
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