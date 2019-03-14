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Кто стал Мистером Академия-2019? Видео

15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в БГСХА выбрали Мистера Академия-2019. Титул получил студент экономического факультета Александр Латышевич.

Большой фоторепортаж с конкурса смотрите скоро на нашем сайте.

 

 

После завершения «Мистера» мы пробрались за кулисы, чтобы поздравить победителя и сделать для вас небольшое видео.

 


 
 
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  Сегодня в БГСХА выбрали Мистера Академия-2019. Титул получил студент экономического факультета Александр Латышевич. Большой фоторепортаж с конкурса смотрите...
 
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