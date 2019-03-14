Беларусь и Таджикистан будут вместе развивать сельское хозяйство

На выставке «Таджикбелагро» в городе Гиссар Беларусь и Таджикистан договорились совместно развивать сельское хозяйство, сообщает телеканал «МИР 24».

Там уже почти год работает первый совместный тракторный завод. Теперь аграрии намерены выращивать селекционные сорта растений.

«В Таджикистан мы хотим поставить ранний картофель наших сортов, затем хотим рапс попробовать здесь выращивать, лен масличный также наших сортов, которые Институт льна производит. Начнем с этих позиций, чтобы в дальнейшем уже проработать нашу программу более тесного сотрудничества», – рассказал генеральный директор республиканского объединения «Белсемена» Максим Карпук.