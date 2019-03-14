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Беларусь и Таджикистан будут вместе развивать сельское хозяйство
15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
На выставке «Таджикбелагро» в городе Гиссар Беларусь и Таджикистан договорились совместно развивать сельское хозяйство, сообщает телеканал «МИР 24».
Там уже почти год работает первый совместный тракторный завод. Теперь аграрии намерены выращивать селекционные сорта растений.
«В Таджикистан мы хотим поставить ранний картофель наших сортов, затем хотим рапс попробовать здесь выращивать,
Из Таджикистана белорусы привезли саженцы яблок, груш,
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В Таджикистане белорусские аграрии будут выращивать ранний картофель и лен. Из центральноазиатской республики белорусы привезли саженцы яблок, груш, абрикоса.
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