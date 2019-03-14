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Лукашенко: Нужно отреагировать на запросы людей

15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Отреагировать на просьбы людей и «встряхнуть» страну. Александр Лукашенко поручил главе администрации взять под контроль вопросы, которые поступили во время «Большого разговора президента», сообщает телеканал «МИР 24».

«Три тысячи вопросов должны быть рассмотрены. Что кому поручили, потом надо все равно перепроверить. Мы не должны показать людям, что мы их послушали и забыли. Мы должны показать людям, что реагируем на их запросы. Понимаю, что люди разные. Порой то, что они сами должны делать, они сбрасывают на власть. Таких меньше, но все равно надо отреагировать, чтобы знать, чем живут люди. А там, где надо подключиться, надо подключаться», – сказал президент Беларуси.

Традиционно в конце апреля Александр Лукашенко обращается с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Основой для него должны стать вопросы с «Большого разговора».

Напомним, что за 7,5 часов президент обсудил с журналистами и экспертами вопросы зарплат и пенсий, строительства жилья, информационную безопасность, расширение возможностей для использования материнского капитала, парламентские и президентские выборы.

Александр Лукашенко отметил, что телеканал «МИР» вел прямую трансляцию встречи. «Эту телетрансляцию сейчас ведет телеканал «МИР»,  это вообще миллионы человек, они смотрят сейчас, во всех республиках смотрят. Я понимаю, что и вы, и я не хотим выглядеть там ретроградами или плохими людьми, мы стараемся быть лучше», – отметил президент Беларуси.




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Президент Беларуси поручил главе администрации взять под контроль вопросы, которые поступили во время «Большого разговора».
 
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