Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 16 марта. Это связано с технологическими работами на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени, которые будут осуществляться в период с 3:00 до 4:00, сообщили в Банковском процессинговом центре.

В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

По состоянию на 1 января количество карточек, обслуживаемых Банковским процессинговым центром, превышало 9,4 млн штук. Число подключенных организаций торговли и сервиса составляло более 80 тыс., платежных терминалов — 122 тыс., банкоматов — 2,4 тыс., инфокиосков — 2,5 тыс.