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В Минске на помойку выкинули банки с радиоактивным ураном

15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске во дворе многоквартирного дома обнаружены пять банок с радиоактивным ураном, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Опасная находка лежала возле мусорных контейнеров. Общий вес банок составил не менее четырех килограмм.

Специалисты МЧС установили, что в емкостях находится уран и уранил – порошковые радиоактивные вещества. В метре от них было зафиксировано четырехкратное превышение радиационного фона.

По данным ГУВД Минского горисполкома, емкости с ураном принадлежали преподавательнице химического факультета одного из столичных вузов. Три года назад женщина умерла. Ее внучка решила навести порядок и, обнаружив непонятные банки, просто выбросила их на помойку.



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Теги: Минск
 
 
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Общий вес опасной находки составлял не менее четырех килограмм.
 
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