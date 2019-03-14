В Минске на помойку выкинули банки с радиоактивным ураном

В Минске во дворе многоквартирного дома обнаружены пять банок с радиоактивным ураном, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Опасная находка лежала возле мусорных контейнеров. Общий вес банок составил не менее четырех килограмм.

Специалисты МЧС установили, что в емкостях находится уран и уранил – порошковые радиоактивные вещества. В метре от них было зафиксировано четырехкратное превышение радиационного фона.

По данным ГУВД Минского горисполкома, емкости с ураном принадлежали преподавательнице химического факультета одного из столичных вузов. Три года назад женщина умерла. Ее внучка решила навести порядок и, обнаружив непонятные банки, просто выбросила их на помойку.