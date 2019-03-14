На какие концерты сходить весной, чтобы все подумали, будто бы вы модник

В этом году весна радует не только самим фактом, что она вообще наступила, но еще и засильем ну очень крутых концертов. AFISHA.TUT.BY собрала самые трендовые ивенты из музыкальной афиши весны для исключительных модников. Берите квитки уже сегодня: на такие концерты солд-ауты — совершенно нормальная практика.

Украинскую электронщицу Екатерину Еременко — она же daKooka — язык как раз поворачивается назвать человеком-оркестром: она не просто исполняет, но еще и сама пишет свою музыку, которой тесно в рамках привычных жанров. Ее лирика дурманит танцполы, так что если давно мечтали помахать зажигалкой на концерте и затеряться в коллективном трансе, сделать это можно под нежные девичьи переливы. Осторожно: певица едет в Минск с отборной мрачной инди-мелодикой.

Нужно ли что-то говорить о феномене белорусской группы ЛСП или достаточно того, что по запросу «Самые популярные рэперы» Google выдает нашего соотечественника Олега ЛСП в первой же строке наряду с Эминеном и Гуфом? Рэпер сходил на «Первый канал» к Урганту, затем первым из белорусов попал на интервью с Дудем. Музыкант с максимально разнообразной дискографией после смерти второго участника коллектива Ромы Англичанина пустился в свободное (в том числе от хип-хопа) плавание и выпустил треки «Маленький принц» и «Холостяк». Если вам такой ЛСП по душе, приходите послушать рэпера на самой большой площадке страны.

В белорусскую столицу прямиком из пасмурного Петербурга едет коллектив нуар-шансонье «Аффинаж», чтобы сыграть для вас исключительную синтетику — ну правда, жанр группы не берутся обозначать даже самые именитые музыкальные эксперты. В своем сценическом кураже «Аффинаж» создает совершенно магический саунд на укулеле, баяне, тромбоне и прочих на первый взгляд несовместимых инструментах. Возможно, именно за эту «винегретность» коллектив так обласкан вниманием самых модных российских фестивалей.

Рэпер-романтик, которого воспринимают в стойкой ассоциации с Элджеем из-за хита про розовое вино, на самом деле шагает по карьерной лестнице в соло еще с 2010 года. В своем творчестве Федуку удается мастерски балансировать между попсой и рэпом, хип-хопом и хаусом, а еще читать про любовь к «Амазонке» и при этом не казаться приторно-сладким. Словом, не придеретесь.

Хотите схватить музыкальное дежавю? Тогда срочно запускайте «Электрофорез» — и ощутите привкус «депешмодовости» и вообще 80-х. Да, это кристально-чистый синти-поп. Музыканты активно каверят тех, кто им нравится (можете послушать Eyes «Моторамы»), а ближайшей рифмой к их творчеству мы бы назвали популярных сегодня Short Paris. Ну и ловите самый убойный факт: на трек коллектива «Эшафот» сделали официальный ремикс уважаемые калифорнийцы из Xiu Xiu.

«Порнофильмы» — это бьющий по голове панк-рок из Московской области с кислотными, сильно политизированными текстами. Коллектив будет выступать на ближайшем «Роке за Бобров» наряду с «Ляписом-98» и, например, Little Big — а это уже заявление, потому что случайных музыкантов там быть не может. Возможно, вы не в курсе, но группа существует с 2008 года и за свою карьеру выпустила аж 12 релизов. А еще вы должны знать, что все участники группы проповедуют ЗОЖ: они вегетарианят, не курят, не употребляют алкоголь и наркотики (мы также не уверены, смотрят ли они порнофильмы).

Певицу Гречку называют одним из самых ярких открытий 2018 года. Еще бы: на фоне конфликта с почти канонизированной Земфирой и, конечно же, благодаря своей, что ли, мифологической народности Гречка мгновенно застолбила за собой место в плей-листах постсоветской молодежи. К счастью для белорусских фанатов, исполнительница таки приедет в Минск, чтобы спеть с вами «Люби меня, люби» — предыдущий концерт отменили по неким «техническим причинам».

Ретроманка Луна — пожалуй, самое хрупкое и нежное, что вообще могло случиться в индустрии поп-музыки. Концерты певицы — это не пафосные клубные тусовки, а скорее, школьные дискотеки в босоножках с белыми носочками. А еще очевидный кивок в сторону ностальгии по вашим 90-м. Из гиперстеба ее творчество переросло в жанр «заколдованных снов» и какого-то космоса. Вы будете смеяться, но в Минске Луна выступит аккурат в День космонавтики.

Каким богам приносить жертвы за то, что в Беларуси появилась такая группа, как «Петля пристрастия»? За время своего существования — а это почти 15 лет — пост-панк-рокеры записали 5 альбомов, особенно симпатичным получился последний ( послушайте! ). Несмотря на то, что «Петля» довольно часто выступает в Минске, в среде белорусских модников каждый их концерт — событие. А если декадентские мотивы коллектива вам не по духу, послушайте фрик-группу «Кассиопею»: ее делают те же самые люди (только тссс!).

Если представить себе такой счетчик, который бы мог измерять уровень загонности в современной музыке, при поднесении его к колонке с «макулатурой» циферблат бы нет-нет да и треснул от ужаса, а у человека со здоровой психикой из ушей пошла бы кровь (за что мы и любим эту хип-хоп-группу). Здесь нет никаких амбиций, только дворовая поэзия, которая без наркоза сделает вам лоботомию. Кстати, у «макулатуры» вышел симпатичный фит с вашим любимчиком ЛСП — «промед» называется, если вдруг.

Обитатели гаражей, инди-рокеры из Ярославля ssshhhiiittt! везут в Минск свою неуемную энергию, чтобы вам в конце концов было где как следует послэмиться. Втайне коллектив поклоняется мэтрам экспериментального звучания Bondage Fairies и The Wytches, а в Минск музыканты везут тур «Самый худший ученик», а еще вместе с новым альбомом обещают привезти в наш город весну.

Русский рэпер оbladaet связывает свое творчество с модным понятием «новый звук», записывает футуристичные хип-хоп-альбомы и даже немного двигает грайм в России (этим еще Слава КПСС и Оксимирон вроде как занимаются). Музыкант амбициозно заявляет о себе: «Кто, если не я? Врубись, никто другой» — рэперы, что с них взять.

А вот этому персонажу рэп-игры уже который год удается оставаться самым незаметным хип-хоп-музыкантом, и это при том, что Bumble Beezy — пожалуй, один из самых техничных русских рэперов вообще. В свои тексты он обильно вплетает англицизмы, это выглядит органичным и почему-то не вызывает раздражения, что часто бывает в случаях с другими русскими рэперами. Сегодня Beezy представляет собой вполне независимого музыканта, который прячется в тени от хайпа: музыкант отказался подписываться на лейблы Booking Machine Оксимирона и Black Star Тимати, долго сопротивлялся участию в рэп-баттлах и съемкам клипов (но в конце концов в нескольких все же снялся).

Знакомьтесь: питерская лоуфай-группа для меланхоликов. Коллектив едет в Минск, чтобы рассказать о личных переживаниях под гармоничный саксофонный саунд. По звучанию ребята сильно напоминают самые светлые проявления пост-панка (раннее творчество той же «Моторамы», например). Их треки можно просто включить — и бесповоротно залипнуть: лучше всего это делать вместо похода к психологу. Приходите на концерт, помечтаете хоть.

Пижамная вечеринка, тусовка с бассейном и флирт на вписке — вот это вот все уже включено в цену билета на концерт школьной поп-панк-группы «Френдзоны». Ее участники — неоновые аниме-персонажи, по-другому не скажешь — уже успели стать героями поколения Z, узнающего о реальности из Instagram и практикующего свободную любовь (просто посмотрите клип). К слову, «Френдзона» вместе с Iс3Peak и Хаски попали в опалу со стороны власти: концерты подростков начали отменять по всей России — в их текстах будто бы можно усмотреть призывы к суициду и однополым связям. Об этом ВВС сняли крутой документальный фильм.

Читайте также

Такого еще не было: в Минске пройдет концерт для фанатов аниме. С оркестром!

Если вам и этого мало. Все минские концерты в ближайшее время — тут