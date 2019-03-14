В Минске на мусорной площадке нашли ведро с радиоактивными веществами

Мужчина обратился в милицию. К месту вызова выехали спасатели и следователи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска выяснили, что радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения. Женщина ранее работала на химическом факультете одного из столичных ВУЗов. Она умерла в 2016 году.