В Минске на мусорной площадке нашли ведро с радиоактивными веществами

Мужчина обратился в милицию. К месту вызова выехали спасатели и следователи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска выяснили, что радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения. Женщина ранее работала на химическом факультете одного из столичных ВУЗов. Она умерла в 2016 году.
Накануне внучка наводила порядок в квартире, где проживала бабушка, и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.