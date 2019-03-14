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В Минске на мусорной площадке нашли ведро с радиоактивными веществами

15.03.2019 07:49 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске на мусорной площадке нашли ведро с радиоактивными веществами
ГУВД Мингорисполкома

Мужчина обратился в милицию. К месту вызова выехали спасатели и следователи. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска выяснили, что радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения. Женщина ранее работала на химическом факультете одного из столичных ВУЗов. Она умерла в 2016 году. 

Накануне внучка наводила порядок в квартире, где проживала бабушка, и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

В Минске на мусорной площадке нашли ведро с радиоактивными веществами
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Теги: Минск
 
 
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