|
Перегородки, колонны и не только. Что нужно знать при покупке квартиры в монолитном доме
Покупая квартиру, люди смотрят не только на цену и расположение. Немаловажным является и то, какой это дом — монолитный или панельный. Принципиальная разница вроде бы всем понятна, но есть и подводные камни. Поэтому сегодня REALTY.TUT.BY вместе с профессиональными строителями расскажет, что такое монолит, какие у него преимущества и недостатки. Мы также дадим советы тем, кто решился покупать такое жилье, и на конкретных примерах покажем, на что обратить внимание.
Что такое монолит?
Главное преимущество монолитных зданий над всеми остальными — это отсутствие швов между различными конструкциями. Грубо говоря, монолитное строение представляет из себя цельную железобетонную «глыбу», что обеспечивает высокую жесткость каркаса и возможность создавать высотные здания.
Здесь стоит уточнить, что полностью монолитные здания встречаются редко — такие строить слишком затратно и долго. Чаще применяют монолитно-каркасную (еще ее называют каркасно-блочной) технологию — это когда из бетона отливают каркасы с монолитными перекрытиями, роль несущих стен выполняют колонны, а промежутки между ними заполняются газосиликатными или керамзитобетонными блоками, или же керамическим кирпичом.
Первые монолитные дома появились в Минске во второй половине 90-х годов прошлого века. Изначально монолитные здания позиционировались на рынке недвижимости как элитное жилье с высокими потолками (2,7 метра и выше) и свободной планировкой. После тесных панелек новые дома выглядели крайне привлекательно. Кроме этого, технология позволяет реализовывать практически любые задумки архитекторов.
Многие знаковые архитектурные сооружения в Минске последнего времени строили из монолитного железобетона: например, ромбокубооктаэдр Национальной библиотеки, ТЦ «Столица», церковь Всех Святых, бизнес-центр на Октябрьской площади, а также первые здания высотой более 100 метров. Сейчас монолитное жилье активно создают «Дана Холдингз», «Айрон», «Тапас», «Жилстройкомплект», УКС Центрального района и другие застройщики. Стоимость монолитного жилья в Минске — примерно от 2 до 4,2 тысячи рублей за «квадрат».
Недостатком всех монолитных домов можно назвать высокую теплопроводность бетона (следовательно, необходимость его наружного утепления) и высокую способность к распространению ударного шума и вибраций. Несмотря на свободную планировку, часто несущая колонна может оказаться в самом неподходящем месте — например, в центре квартиры.
Слабые места монолитных домов
Чтобы на конкретных примерах показать, на что обратить внимание при покупке жилья в монолитном доме, мы отправились в две квартиры крупных минских застройщиков, которые строят жилье по такой технологии.
Первым делом заходим в квартиру в ЖК «Вог» возле парка Челюскинцев от «Дана Холдингз».
— Квартиры здесь сдаются со свободной планировкой, без отделки, — рассказывает об объекте Владимир Лабковский, профессиональный строитель, руководитель сообщества «Мастер Дел Золотые Руки». — Тут только стяжка была на полу и введено электричество. Нас пригласили уже после приемки квартиры, но это ничего для застройщика не меняет — гарантия еще пять лет будет действовать. Впрочем, претензий к качеству строительства здесь немного, и некоторые будут устраняться в ходе отделочных работ. Вызывать представителя застройщика, чтобы он замазал трещину на стене, нет смысла.
Предварительно квартиру «просветили» тепловизором. Выявилось несколько проблем: места промерзания монолитной части несущей конструкции. Стали разбираться, и выяснилось, что примыкание стен к несущей колонне было сделано неправильно.
Тепловизор пригодился и для определения местоположения труб отопления, спрятанных под стяжкой пола. Это важно знать, так как строителям предстояло пропилить отверстия в стяжке под установку внутренних стен.
В этой квартире обращают на себя внимание монолитные колонны, которые выступают из стен. Их по несколько штук на комнату.
Вроде как это и не проблема, но проемы между колонами заполнены кладкой из кирпича и газосиликата, и на стыках образуются углы. В квартире нет ни одной стены, представляющей собой одну ровную плоскость. Что с этим делать?
— Там, где получается выступ небольшой, будем штукатурить в одну плоскость. Там, где он большой, оставим так, иначе придется накладывать слишком большой слой штукатурки.
Между кухней и санузлом рядом стоят сразу три колонны, между ними — щель, расширяющаяся вверх. В двух колоннах находятся вентшахты.
— Неужели нельзя было спроектировать так, чтобы они были одним целым? Ну или хотя бы делать их строго вертикальными — здесь отклонение от вертикали 4 сантиметра.
Чем это обернется для владельца квартиры? Владимир говорит, что это не смертельно, но расход штукатурки увеличится.
Везде ли такая картина с колоннами? Смотрим на примере квартиры в монолитно-каркасном доме на Дзержинского, 15, в трех минутах от метро «Грушевская». Его строила компания «Айрон».
Субъективно, колонн в интерьере «айроновской» квартиры меньше. Владимир это подтверждает, но указывает на несколько монолитных участков — они имеют значительные искривления.
— Такое ощущение, что при заливке расперло опалубку, и теперь на поверхности стены мы видим «бочку». В квартире этажом выше колонны могут быть совершенно ровными. Все потому, что на таких объектах работают разные подрядчики. И у одного работает опытная бригада монолитчиков, у второго — халтурщики.
— Обратите внимание также на дверной проем: сделать его по уровню не получилось. И в этой квартире много такого — идеально вертикальных колонн мало. Из положительного: обследование с тепловизором показало, что промерзания углов, стен и окон нет.
Отделочники также заносят застройщику «плюсик в карму» за трафаретные рисунки на полу — они указывают, где и какие трубы спрятаны под стяжкой. Проверили тепловизором: рисунок и трубы совпадают. Стяжка пола в этой квартире с нюансами, но для укладки ламината вполне годится.
Жилье продавалось с частичной отделкой и готовой планировкой. Владелец этой двухкомнатной квартиры на 12-м этаже покупал жилье по 1100 долларов за метр. Сейчас квартиры тут продают по 1400—1500 долларов за «квадрат».
Минимальная отделка от застройщика позволила сэкономить на штукатурке, стяжке и электрике тем, кто рассчитывал на бюджетный ремонт. Однако, как говорит Владимир, знакомый с ситуацией в этом доме, многим новоселам такая отделка не понравилась. Вот и владелец квартиры пригласил мастеров все переделать. Мы застали ремонт на стадии разрухи: перегородки от застройщика уже лежали грудой по центру будущей гостиной.
— Перегородка между кухней-гостиной и спальней была сложена из силикатных блоков, причем на клей-пену. И она потрескалась меньше чем за год. Перештукатуривать ее не вариант — все равно треснет. Причину этому мы нашли: примыкание стены и потолка строители зачеканили раствором, и при усадке дома перекрытие начало давить на стенку. В итоге эту перегородку решили снести и поставить новую из газосиликата с армированием кладки.
Стены ванной и туалета не разбирали, но идеально они не выглядят: трещины в них уже замазывались по гарантии застройщиком. Владимир говорит, что их нужно будет дополнительно армировать стеклосеткой.
— Стены оштукатурены известковой штукатуркой. Будем ее сбивать, потому что на нескольких стенах она еле держится, отслаивается. Интересно, что в других подъездах стены квартир оклеивались гипсокартоном, и, как нам рассказывали, многие его снимали и штукатурили заново.
Строители намерены переделать и откосы из гипсокартона: качество исполнения «на троечку», да и нужно проверить, как сделана герметизация монтажных швов.
Советы для покупателей
Владимир Лабковский говорит, что во время приемки квартир в монолитном доме нужно обратить внимание на следующие моменты:
Не менее важно проследить за профессионализмом «своих» отделочников. Обычно квартиры сдаются со свободной планировкой и владельцы расставляют перегородки под собственный дизайн-проект.
— Одна из ошибок, которую допускают отделочники, — установка перегородок на стяжку, — говорит Владимир Лабковский. — В этом случае, из чего бы стенки ни были сложены, они потрескаются. Правильно это делать так: прорезать черновую стяжку пола до монолитного основания и кладку делать на него. Перед этим, естественно, нужно с помощью тепловизора определить, где под стяжкой проходят трубы. Узел примыкания стены и перекрытия (потолка) не должен быть жестким — пространство между ними заполняется монтажной пеной.
— Чтобы избежать образования трещин на межквартирных перегородках, перед оштукатуриванием мы стены обязательно армируем стеклосеткой, — говорит Владимир. — Дело в том, что стены чаще всего делают из газосиликатных блоков, а этот материал может дать трещину и без видимых причин.
***
Если делать вывод по этим двум объектам, то больших и неустранимых проблем наши эксперты не обнаружили. В минусы монолитно-каркасных домов можно записать те самые колоны, которые позволяют делать свободную планировку, но создают лишние углы в комнатах. Главный же недостаток, который, впрочем, не сказывается на устойчивости и долговечности дома, — в качестве монолитных работ. На объектах работают разные бригады. Где-то — опытные монолитчики, а где-то ребята «тяп-ляп». Поэтому даже в одном доме застройщика могут быть совершенно разные по качеству квартиры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с профессиональными строителями изучаем, какие «косяки» и нюансы можно обнаружить при отделке в монолитных домах двух крупных минских застройщиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)