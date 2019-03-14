Представили биолого-экологические работы

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В Республиканском центре экологии и краеведения прошел заключительный этап юбилейного ХХХ Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи, в котором приняли участие 10-классница СШ № 3 г. Несвижа Дарья Андреева и 8-классница Грицкевичского УПК д/с-СШ Юлия Гапанович.

По итогам конкурса Юлия Гапанович награждена дипломом 3 степени (учитель А.С. Радоман).

Тамара БЛИЗНЮК,

заведующий сектором дошкольного, общего среднего

и специального образования управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.