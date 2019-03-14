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Ретроспектива фильмов культового режиссера Ясудзиро Одзу пройдет в Минске

15.03.2019 08:14 — Разное | Интерфакс  
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Со 2 по 7 апреля в кинотеатре «Пионер» пройдет восьмая ретроспектива японского кино, организованная Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" при поддержке Посольства Японии и генерального партнера – компании JTI в Беларуси. В этом году на большом экране покажут шесть шедевров легендарного режиссера, классика мирового и японского кино – Ясудзиро Одзу. 

Ценители японского кино в этом году смогут увидеть шесть отреставрированных фильмов: все четыре цветные ленты непревзойденного мастера и две черно-белых. 

Ретроспектива фильмов культового режиссера Ясудзиро Одзу пройдет в Минске
Ясудзиро Одзу – автор фильмов о повседневной жизни семьи. Он снимал в традиционной японской стилистике, располагая камеру на уровне глаз японца, сидящего у себя дома на татами.  К другим особенностям его фильмов можно отнести отсутствие крупных планов, аскетизм монтажа и лаконизм повествования.

Откроет ретроспективу «ОДЗУ», 2 апреля, картина «Токийская повесть» (1953), которая входит в тройку величайших фильмов всех времен и народов по версии Британского института кино (BFI). В присущей режиссеру спокойной манере поднимается вечная проблема жизни и смерти, неизбежной разлуки родителей, ставится актуальный не только в послевоенной Японии вопрос разобщенности и распада традиционной семьи.

Следующим на большом экране (3 апреля) увидим первый цветной фильм Ясудзиро Одзу – «Цветы праздника Хиган» (1958), тонкую и мудрую комедию, полную великолепного кинематографического юмора. Продолжит ретроспективу вольный ремейк немой комедии Одзу «Родиться-то я родился…» – «Доброе утро» (1959) 4 апреля, а также 5 апреля – «Поздняя осень» (1960), фильм, в котором талант режиссёра достигает полной зрелости. 

Завершат фестиваль японского кино деликатесы «Вкус сайры» (1962), 6 апреля, и «Вкус риса с зеленым чаем» (1952), 7 апреля. «Вкус сайры» – последняя в карьере Одзу лента, фильм на каждый день, в котором автор оставляет нам свой духовный посыл – жить надо просто. Главные роли в нем исполнили Сима Ивасита и Синъитиро Миками, больше знакомые зрителю по шедеврам «новой волны» студии «Сётику». Последним фильмом программы станет черно-белая драма «Вкус риса с зеленым чаем», удостоенная награды престижной японской кинопремии «Майнити». 

Одной из особенностей ретроспективы этого года станет расширенная программа по инклюзивности, реализуемая по инициативе неизменного генерального партнера фестиваля – компании JTI в Беларуси. Специальный бесплатный показ «Токийской повести» будет организован для активных минчан возрастной категории 60+, являющихся слушателями Минского университета третьего возраста. Кроме того, возможность свободного посещения показов получат люди с ограниченными возможностями. 

Фильмы ретроспективы представят специальный гость – киновед и кинокритик Хиронори Ито, также – программный директор ММКФ «Лістапад» Игорь Сукманов. Хиронори Ито – магистр киноведения, специализируется на классическом японском кино, в частности – на творчестве Ясудзиро Одзу. 

Накануне ретроспективы, 20 марта, киновед и программный директор ММКФ «Лістапад» Игорь Сукманов прочитает лекцию «Ясудзиро Одзу. Кино одного гения». На лекции поговорим об особенностях стиля Одзу, сделаем акцент на том, как он воспринимается и как получить удовольствие от просмотра фильмов режиссера. Мероприятие пройдет в культурном хабе «Ок16».  

Организаторами ретроспективы являются Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» и компания «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI). 

 
 
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Со 2 по 7 апреля в кинотеатре «Пионер» пройдет восьмая ретроспектива японского кино, организованная Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн"...
 
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