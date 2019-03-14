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Брестское "Динамо" выплатит "Неману" $265 тыс. за Павла Савицкого с марта по июль
Поставлена точка в нашумевшем "деле Савицкого". Как
Так, "бело-синие" выплатят клубу из Гродно компенсацию за полузащитника в размере $265 тыс. поэтапно — с марта по июль 2019 года.
По сведениям "ПБ", "Динамо" действительно еще не рассчиталось с "Неманом" за громкий трансфер. Но и Гродно к контрагенту претензий не имеет. Стороны заключили мировое соглашение о рассрочке. Брест будет выплачивать компенсацию поэтапно, равными долями, с марта по июль.
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Поставлена точка в нашумевшем "деле Савицкого". Как сообщил "Прессбол", брестское "Динамо" и "Неман" заключили мировое соглашение о рассрочке. Так, "бело-синие"...
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