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Брестское "Динамо" выплатит "Неману" $265 тыс. за Павла Савицкого с марта по июль

15.03.2019 08:10 — Разное | Интерфакс  
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Поставлена точка в нашумевшем "деле Савицкого". Как сообщил "Прессбол", брестское "Динамо" и "Неман" заключили мировое соглашение о рассрочке.

Так, "бело-синие" выплатят клубу из Гродно компенсацию за полузащитника в размере $265 тыс. поэтапно — с марта по июль 2019 года.

Брестское "Динамо" выплатит "Неману" 5 тыс. за Павла Савицкого с марта по июль
В четверг вечером на сайте БФФ появилась новость о получении брестчанами вожделенной лицензии (для участия в высшей лиге-2019. — Прим.). Подробностей изложено не было.

По сведениям "ПБ", "Динамо" действительно еще не рассчиталось с "Неманом" за громкий трансфер. Но и Гродно к контрагенту претензий не имеет. Стороны заключили мировое соглашение о рассрочке. Брест будет выплачивать компенсацию поэтапно, равными долями, с марта по июль. 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Поставлена точка в нашумевшем "деле Савицкого". Как сообщил "Прессбол", брестское "Динамо" и "Неман" заключили мировое соглашение о рассрочке. Так, "бело-синие"...
 
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