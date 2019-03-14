Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии проведет прямую телефонную линию в День потребителя

В рамках проведения Дня потребителя на базе государственного учреждения "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" будет проведена прямая телефонная линия, сообщили представители организации.

Врач-гигиенист Сергей Александрович Антонов 15 марта с 10.00 до 11.00 будет отвечать на вопросы по телефону +375 232 25-49-32.

В 2019 году Всемирный день прав потребителей проходит под девизом "Защита прав потребителей в эпоху умных технологий". "

"Важно, чтобы потребители обладали набором базовых, неснижаемых прав, независимо от того касается это, например, приобретения товаров и услуг в реальном магазине или покупок в интернете. Предстоящий Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом еще раз обратить внимание на то, что прогресс цифровых технологий должен, прежде всего, учитывать разносторонние интересы потребителей: право на качество и безопасность "умной" электроники и право знать о том, как собирается, обрабатывается и используется личная информация", - отметили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Также, как сообщили " Гомельские ведомости" , 15 марта с 10.00 до 19.00 в городе будут работать консультативные пункты по защите прав потребителей на предприятиях торговли всех форм собственности и ведомственной принадлежности:

супермаркеты "Алми" (ул. Мазурова, Сухого);

гипермаркеты "Евроопт" (ул. Хатаевича, пр. Речицкий);

супермаркет "Евроопт" (проспект Космонавтов);

магазин № 3 "Оксана" (ул. Барыкина, д. 100);

магазин № 9 "Наталья" (ул. Ильича, д. 47);

магазин № 11 "Дашенька" (ул. Минская, д. 42);

магазин № 4 "Алеся" (ул. Ильича, д. 30);

магазин № 10 "Черниговский" (ул. Ильича, д. 301);

магазин № 23 (ул. Ильича, д. 87а);

магазин "Доброном" (ул. Советская, д. 97);

магазин "Доброном" (ул. Б. Царикова, д. 5а/1);

магазин "Океан" (ул. Кожара, д. 1);

магазин "Росинка" (ул. Привокзальная, д. 2а);

магазин "Клёнковский" (ул. Макаёнка, д. 27/3);

торговый центр "Гиппо" (ул. Косарева, д. 18);

магазин "Надежда" (пр. Речицкий, д. 91);

Гомельский центральный рынок (ул. Карповича, 28);

магазин "Эконом-Маркет" (ул. Огоренко, д. 33);

магазин "Старый Универмаг";

магазин "Универмаг Гомель" (при участии главного специалиста управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Янины Камайкиной).