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Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии проведет прямую телефонную линию в День потребителя

15.03.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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В рамках проведения Дня потребителя на базе государственного учреждения "Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии" будет проведена прямая телефонная линия, сообщили представители организации.

Врач-гигиенист Сергей Александрович Антонов 15 марта  с 10.00 до 11.00 будет отвечать на вопросы по телефону +375 232 25-49-32.

В 2019 году Всемирный день прав потребителей проходит под девизом "Защита прав потребителей в эпоху умных технологий". "

"Важно, чтобы потребители обладали набором базовых, неснижаемых прав, независимо от того касается это, например, приобретения товаров и услуг в реальном магазине или покупок в интернете. Предстоящий Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом еще раз обратить внимание на то, что прогресс цифровых технологий должен, прежде всего, учитывать разносторонние интересы потребителей: право на качество и безопасность "умной" электроники и право знать о том, как собирается, обрабатывается и используется личная информация", - отметили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Также, как сообщили "Гомельские ведомости", 15 марта с 10.00 до 19.00 в городе будут работать консультативные пункты по защите прав потребителей на предприятиях торговли всех форм собственности и ведомственной принадлежности:

  • супермаркеты "Алми" (ул. Мазурова, Сухого);
  • гипермаркеты "Евроопт" (ул. Хатаевича, пр. Речицкий);
  • супермаркет "Евроопт" (проспект Космонавтов);
  • магазин № 3 "Оксана" (ул. Барыкина, д. 100);
  • магазин № 9 "Наталья" (ул. Ильича,  д. 47);
  • магазин № 11 "Дашенька" (ул. Минская, д. 42);
  • магазин № 4 "Алеся" (ул. Ильича, д. 30);
  • магазин № 10 "Черниговский" (ул. Ильича, д. 301);
  • магазин № 23 (ул. Ильича, д. 87а);
  • магазин "Доброном" (ул. Советская, д. 97);
  • магазин "Доброном" (ул. Б. Царикова, д. 5а/1);
  • магазин "Океан" (ул. Кожара, д. 1);
  • магазин "Росинка" (ул. Привокзальная, д. 2а);
  • магазин "Клёнковский" (ул. Макаёнка, д. 27/3);
  • торговый центр "Гиппо" (ул. Косарева, д. 18);
  • магазин "Надежда" (пр. Речицкий, д. 91);
  • Гомельский центральный рынок (ул. Карповича, 28);
  • магазин "Эконом-Маркет" (ул. Огоренко, д. 33);
  • магазин "Старый Универмаг";
  • магазин "Универмаг Гомель" (при участии главного специалиста управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Янины Камайкиной).
 
Теги: Гомель
 
 
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