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Ежегодная конференция Party Hard 2019 пройдет 27 апреля в Минске

15.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях.

Ежегодная конференция Party Hard 2019 пройдет 27 апреля в Минске
5 причин прийти на Party Hard:

  • Опытные спикеры-практики
  • Возможность для качественного нетворкинга
  • Насыщенная программа конференции
  • Получить мотивацию, знания и новые идеи 
  • Стать частью сообщества профессионалов​

​Для кого эта конференция:

  • IT-специалисты, инженеры, разработчики
  • Собственники малого и среднего бизнеса
  • Инвесторы

Вход бесплатный, регистрация обязательна.

Также приглашаем компании стать партнерами конференции. Для спикеров также есть место. Если хотите принять участие в конференции, пишите на почту andrey@kv.by.

Организатором выступает старейший белорусский IT-портал KV.by.

 
 
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27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях. 5 причин...
 
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