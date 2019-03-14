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Ежегодная конференция Party Hard 2019 пройдет 27 апреля в Минске
27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях.
Для кого эта конференция:
Вход бесплатный, регистрация обязательна.
Также приглашаем компании стать партнерами конференции. Для спикеров также есть место. Если хотите принять участие в конференции, пишите на почту
Организатором выступает старейший белорусский IT-портал KV.by.
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27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях. 5 причин...
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