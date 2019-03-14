Ежегодная конференция Party Hard 2019 пройдет 27 апреля в Минске

27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях.



5 причин прийти на Party Hard:

Опытные спикеры-практики

Возможность для качественного нетворкинга

Насыщенная программа конференции

Получить мотивацию, знания и новые идеи

Стать частью сообщества профессионалов​

​Для кого эта конференция:

IT-специалисты, инженеры, разработчики

Собственники малого и среднего бизнеса

Инвесторы

Вход бесплатный, регистрация обязательна.

Также приглашаем компании стать партнерами конференции. Для спикеров также есть место. Если хотите принять участие в конференции, пишите на почту andrey@kv.by .

Организатором выступает старейший белорусский IT-портал KV.by.