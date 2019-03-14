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В Беларуси отмечается День Конституции

15.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси 15 марта отмечается День Конституции.

Белорусская Конституция была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года.

24 ноября 1996 года Конституция была обновлена и дополнена по результатам референдума. Существенная часть изменений - перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В частности, президент получил право назначать и увольнять с должности всех министров, генерального прокурора, судей и руководство Национального банка Республики Беларусь. Кроме того, в Конституции было закреплено положение о равноправии русского и белорусского языков (оба они стали государственными).

17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока.

Современная редакция Конституции Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей.

 
 
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В Беларуси 15 марта отмечается День Конституции. Белорусская Конституция была принята 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го...
 
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