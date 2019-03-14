Доплачивать за право выбора места в европейских лоукостерах в 86% случаев бессмысленно - эксперты

Эксперты ассоциации потребителей Which Travel провели исследование, которое показало, что 86% пассажиров, отказавшихся от доплаты за выбор места на рейсах популярных европейских авиакомпаний, все равно сидели в салоне самолета рядом со своим попутчиком.

К такому выводу в Which Travel пришли, опросив более трех тысяч пассажиров эконом-класса Ryanair, Wizz Air, British Airways, Norwegian, EasyJet, Jet2, Thomas Cook и других перевозчиков.

Авторы исследования добавили, что если из списка исключить Ryanair, то показатель возрастает до 90%.

Исполнительный директор британского комитета по безопасности полетов Дай Уиттингем, комментируя результаты, отметил, что авиакомпания, которая намеренно разделяет попутчиков, ставит свою прибыль выше безопасности пассажиров. Разделение семей на рейсах представляет значительный риск для безопасности всех пассажиров: члены семьи, сидящие в разных частях салона, могут потерять драгоценное время, разыскивая друг друга в случае экстренной эвакуации, а также подвергнуть риску здоровье и жизни других пассажиров.