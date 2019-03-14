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Макияж, как у самой молодой миллиардерши в мире. Кайли Дженнер раскрыла секреты красоты

15.03.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Владелица бьюти-индустрии Кайли Дженнер, названная Forbes самым молодым миллиардером в мире, рассказала американскому Vogue о своем фирменном макияже. В коротком видео звезда рассказала, почему любит декоративную косметику и о том, как макияж поднимает ей настроение.

— Эксперименты с косметикой позволяют чувствовать себя уверенно. Я чувствую, что могу создать любое настроение для себя. Макияж для меня — искусство, возможность самовыражаться и быть креативной. Это весело, но порой создание макияжа бывает довольно сложным. Я часто меняю цвет волос: одну неделю я хожу с синими волосами, другую — я уже блондинка, поэтому выбираю розовый мейк. Эта креативность влияет на мой бренд.

Также звезда поделилась своей философией красоты, сказав, что «она не создает макияж — она создает себя с его помощью», и главное в ее работе — «делать счастливыми других».

 
 
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Владелица бьюти-индустрии Кайли Дженнер, названная Forbes самым молодым миллиардером в мире, рассказала американскому Vogue о своем фирменном макияже.
 
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