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Норматив по количеству скорых в Минске увеличили
15.03.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты
В столице изменили нормативы по количеству врачей общей практики и бригад скорой помощи.
Так, норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми терапевтами и педиатрами составит один врач на 1,3 тыс. жителей. При этом участковый терапевт будет курировать 1,7 тыс. человек, педиатр - 800 детей, врач общей практики - 1,3 тыс. взрослых и детей (в случае только взрослых - 1,5 тыс.), сообщает
В конце прошлого года правительство скорректировало системугосударственных социальных стандартов по обслуживанию населения.
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Если раньше одна бригада должна была быть на 12,5 тысячи жителей, то сейчас – на 12 тыс.
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