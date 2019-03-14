Восемь детей, социопатия и отмороженные на съемках уши. Любопытные факты об актере Евгении Цыганове

Об одном из самых талантливых и загадочных актеров современного русского кинематографа Евгении Цыганове известно чуть больше чем ничего: общение с прессой он игнорирует, в свет старается выходить как можно реже.

Сегодня Евгению исполняется 40 — и в честь юбилея «Человека, который всех удивил» LADY все-таки нашла и собрала самые яркие факты из его биографии. А заодно выяснила, что об этих фактах думает сам Цыганов.



Фото: ok-magazine.ru

О профессии

В актерскую профессию Евгений пришел еще в детстве. Родители отдали мальчика в музыкально-хоровую школу на Таганке. Поблизости был знаменитый театр, откуда в школу частенько заглядывали за «свежей кровью» — ведь иногда в спектаклях нужны не только взрослые, но и дети. После одного из таких визитов худрук отметил Цыганова, и девятилетний мальчик стал играть.

Спустя пару лет детские роли стали ему «малы».

«Когда решил, что вроде я не очень и мальчик уже, поступил в киношколу, — вспоминает Евгений. — Отучился три года в разных мастерских — „оператор“, „звукооператор“, „режиссер“. Потом меня выгнали — мне было уже лет 15−16, самый неуправляемый возраст. Год я потусил, а когда собрался поступать на журфак, встретил Ксению Кутепову, тоже бывшую студентку киношколы, которая спросила: „О, а ты не хочешь в театральный?“. Ну я и поступил в Щуку».

О семье

В многочисленных пересказах биографии Цыганова нередко упоминается — мол, парень вырос в семье сотрудников НИИ, которым творчество было чуждо. Сам Евгений с этим не согласен.

«Сказать, что я совершенно не из творческой семьи, нельзя, потому что я считаю, что мои родители — очень творческие люди. Мама училась в институте культуры, у нее был такой момент. Она вела какие-то концерты, еще что-то… Она всегда была где-то рядом с творчеством, ей это было интересно. Папин род — он имеет отношение к семье Образцовых. Всегда для нас Образцов, его театр — это было что-то близкое и важное», — отметил он в одном из интервью.



Одна из первых ролей, после которых Цыганова полюбили зрители, — архитектор Максим, безуспешно пытающийся вернуть телефон незадачливой радиоведущей Маше в фильме «Питер ФМ»

О публичности

То, что Цыганов редко соглашается на интервью, не комментирует подробности личной жизни и даже со своей нынешней возлюбленной на мероприятиях предпочитает позировать по раздельности, многое говорит о его отношении к публичности. Евгения по праву можно назвать одним из самых скрытных артистов. И хотя кого-то это может раздражать, у нас такой подход вызывает скорее уважение.

«Когда мне говорят о том, что интервью, какие-то фотосессии и позирование на пресс-волах и прочее, прочее — это часть профессии… Я, честно говоря, в этом очень сомневаюсь, — поделился он в интервью журналистке Наталье Синдеевой. — Я учился в театральном вузе, я его оканчивал, у меня в дипломе написано, что я профессиональный артист. Но не учили нас ни давать интервью, ни позировать перед фотокамерами. И, знаете, я об этом не жалею».



С фильма «Русалка» началось сотрудничество Цыганова с режиссером Анной Меликян, вместе они выпустили несколько ярких работ

О расставании с Ириной Леоновой

Эта история в буквальном смысле всколыхнула интернет: популярный российский актер ушел от своей беременной седьмым ребенком супруги.

Ни Ирина, ни Евгений обсуждать ситуацию с прессой — к чести обоих — не планировали. Первым нарушил молчание друг и коллега Цыганова Томас Моцкус:

«Жене бывает тяжело. Супруга беременная, шестеро детей, работа. Он приходит домой — там всем что-то нужно. Женя не выдержал и ушел».

Позже Ирина также дала краткий комментарий:

«У меня нет желания это афишировать. Я хочу жить своей жизнью. Давно не выхожу на сцену, не снимаюсь. Все вопросы к Евгению, который занимается своим прекрасным творчеством — и делает это гениально и талантливо».

В конце концов жаждущие подробностей СМИ так достали Цыганова, что он не выдержал. И дал очень емкий комментарий:

«Гори они в аду, люди, которые за мной сейчас шпионят! Пускай все займутся своими семьями, займутся чем-то полезным, посадят дерево. Я надеюсь, что люди перестанут читать бульварную прессу и начнут читать книги. Я ненавижу сплетников и ситуации, в которых обсуждают мою личную жизнь. Вот какая им разница, сколько у меня детей? Шесть, восемь или десять… Это мои дети и моя жизнь», — заявил он изданию «7 дней».

О детях

«По-моему, у детей интерес ко мне на первые пятнадцать минут: вау, привет, смотри, что мы тут сделали. Мне кажется, у них достаточно яркая и активная своя жизнь, они не сидят и не думают: эх, опять уехал», — как-то сказал Цыганов.

Из этого можно сделать вывод, что актера не слишком уж интересует многочисленное потомство, но это не так. Напротив, Евгений старается проводить с детьми как можно больше времени и уделять внимание каждому. «Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному», — делится актер.



Фото: ok-magazine.ru / Уже несколько лет Евгений Цыганов в отношениях с актрисой Юлией Снигирь, они воспитывают общего ребенка

О том, что Цыганов поддерживает общение с детьми от первого брака (и поддерживает его успешно), говорит и его недавний выход в свет. На премьере очередной части мультфильма «Лего» актер появился в компании четверых сыновей, двух дочерей… и нынешней супруги Юлии Снигирь. Похоже, в семье Цыганова все просто отлично, невзирая на комментарии в Сети.



Фото: hellomagazine.com

Бонус: об ушах

На днях стартовал показ нового сериала с участием Евгения — «Мертвое озеро». Который критики уже успели окрестить и «русским Твин Пиксом», и «Настоящим детективом» местного разлива — в общем, посмотреть сериал явно стоит.

Съемки проходили в суровых погодных условиях: столбик термометра порой опускался до -50. Неудивительно, что актер чуть не отморозил уши! И потребовал поблажки. Почему Ди Каприо для «Титаника» в ледяной воде плавал, а Цыганов сниматься во льдах едва ли не отказался? Ответ можно узнать из короткого интервью в шоу Ивана Урганта.