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«Динамо-Киев», «Зенит» и «Краснодар» выбыли из Лиги Европы, «Арсенал» отыграл 2 мяча и вышел в четвертьфинал

15.03.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Из турнира выбыли киевское «Динамо», питерский «Зенит» и «Краснодар». А вот обидчик БАТЭ английский «Арсенал» дома сумел отыграть выездной дефицит в 2 мяча у французского «Ренна» и шагнул в четвертьфинал.


Фото: fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев (Украина) — «Челси» (Англия) — 0:5.

Голы: 0:1 — Жиру (5), 0:2 — Жиру (33), 0:3 — Алонсо (45+1), 0:4 — Жиру (59), 0:5 — Хадсон-Одои (78).

Первый матч — 0:3.

Киевское «Динамо» под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича в ответном матче потерпело еще более болезненный разгром от лондонского «Челси», чем в домашней встрече. Особенно старался Оливье Жиру, в активе которого хет-трик. Итог двухматчевой дуэли — 0:8…

«Вильярреал» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 2:1.

Голы: 1:0 — Морено (29), 2:0 — Бакка (47), 2:1 — Иванович (90+1).

Первый матч — 3:1.

Главный олигарх российского футбола питерский «Зенит» проиграл «Вильярреалу» и в ответной встрече, уступив аутсайдеру чемпионата Испании по сумме двух поединков с разницей 2:5. «Вильярреал» с 26 очками в 27 матчах сейчас занимает в испанской примере 16-е место среди 20 команд и находится всего на дистанции 1 балла от зоны вылета.

«Краснодар» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 1:1.

Голы: 1:0 — Шапи Сулейманов (85), 1:1 — Гедеш (90+3).

Первый матч — 1:2.

Еще один из лидеров российской премьер-лиги «Краснодар» также не смог преодолеть испанский барьер. Правда, в соперниках у него была «Валенсия», которая в своем национальном чемпионате ведет борьбу за путевку в еврокубки. При этом «Краснодар» от выхода в четвертьфинал отделяли какие-то секунды — ответный и спасительный для них мяч гости забили на последней минуте добавленного времени.

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

«Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция) — 3:0.

Голы: 1:0 — Обамеянг (5), 2:0 — Мейтленд-Найлс (15), 3:0 — Обамеянг (72).

Первый матч — 1:3.

Пройдя в предыдущем круге БАТЭ, «Арсенал» научился добывать путевки в следующую стадию после поражений в первой игре двухраундовой дуэли, чего до встречи с борисовчанами не мог сделать в еврокубках на протяжении 9 лет. В противостоянии с «Ренном» лондонцы отыграли дома уже даже не один, а два мяча!

«Интер» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия) — 0:1.

Гол: 0:1 — Йович (6).

Первый матч — 0:0.

«Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Италия) — 3:1.

Голы: 0:1 — Милик (14), 1:1 — Даббур (25), 2:1 — Гульбрандсен (65), 3:1 — Ляйтгеб (90+1).

Первый матч — 0:3.

«Бенфика» (Португалия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 3:0 (доп.время).

Голы: 1:0 — Жонас (71), 2:0 — Ферро (94), 3:0 — Гримальдо (105).

Удаление: Стоянович («Динамо» З, 104).

Первый матч — 0:1.

Здесь судьба пропуска в четвертьфинал решилась только в овертайме. Причем загребское «Динамо» доигрывало поединок в меньшинстве.

«Славия» Прага (Чехия) — «Севилья» (Испания) — 4:3 (доп.время).

Голы: 1:0 — Нгадеу-Нгаджуй (15), 1:1 — Бен Йеддер (44, с пенальти), 2:1 — Соучек (47, с пенальти), 2:2 — Мунир Эль-Хаддади (54), 2:3 — Франко Васкес (98), 3:3 — ван Бюрен (102), 4:3 — Траоре (119).

Первый матч — 2:2.

Здесь также для выявления сильнейшего потребовались овертаймы, причем чешская «Славия» умудрилась вырвать победу у 6-й командой нынешнего чемпионата Испании, проигрывая по ходу дополнительного времени!

Этот драматичный поединок обслуживала судейская бригада из Беларуси — Алексей Кульбаков (рефери), Дмитрий Жук, Олег Маслянко (ассистенты рефери), Денис Щербаков, Дмитрий Дмитриев (дополнительные ассистенты рефери) и Юрий Хомченко (четвертый судья).

Таким образом, путевки в четвертьфинал Лиги Европы завоевали по два клуба из Англии («Челси», «Арсенал») и Испании («Вильярреал», «Валенсия»), а также германский «Айнтрахт», итальянский «Наполи», португальская «Бенфика» и чешская «Славия».

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет сегодня в 15.00 по минскому времени.

Четвертьфинальная стадия Лиги Европы намечена на 11 и 18 апреля, полуфинальная — на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

 
 
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14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Из турнира выбыли киевское «Динамо», питерский «Зенит» и «Краснодар». А вот обидчик БАТЭ английский...
 
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