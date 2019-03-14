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«Динамо-Киев», «Зенит» и «Краснодар» выбыли из Лиги Европы, «Арсенал» отыграл 2 мяча и вышел в четвертьфинал
14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Из турнира выбыли киевское «Динамо», питерский «Зенит» и «Краснодар». А вот обидчик БАТЭ английский «Арсенал» дома сумел отыграть выездной дефицит в 2 мяча у французского «Ренна» и шагнул в четвертьфинал.
«Динамо» Киев (Украина) — «Челси» (Англия) — 0:5.
Голы: 0:1 — Жиру (5), 0:2 — Жиру (33), 0:3 — Алонсо (45+1), 0:4 — Жиру (59), 0:5 — Хадсон-Одои (78).
Первый матч — 0:3.
Киевское «Динамо» под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича в ответном матче потерпело еще более болезненный разгром от лондонского «Челси», чем в домашней встрече. Особенно старался Оливье Жиру, в активе которого хет-трик. Итог двухматчевой дуэли — 0:8…
«Вильярреал» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 2:1.
Голы: 1:0 — Морено (29), 2:0 — Бакка (47), 2:1 — Иванович (90+1).
Первый матч — 3:1.
Главный олигарх российского футбола питерский «Зенит» проиграл «Вильярреалу» и в ответной встрече, уступив аутсайдеру чемпионата Испании по сумме двух поединков с разницей 2:5. «Вильярреал» с 26 очками в 27 матчах сейчас занимает в испанской примере 16-е место среди 20 команд и находится всего на дистанции 1 балла от зоны вылета.
«Краснодар» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 1:1.
Голы: 1:0 — Шапи Сулейманов (85), 1:1 — Гедеш (90+3).
Первый матч — 1:2.
Еще один из лидеров российской премьер-лиги «Краснодар» также не смог преодолеть испанский барьер. Правда, в соперниках у него была «Валенсия», которая в своем национальном чемпионате ведет борьбу за путевку в еврокубки. При этом «Краснодар» от выхода в четвертьфинал отделяли какие-то секунды — ответный и спасительный для них мяч гости забили на последней минуте добавленного времени.
Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
«Арсенал» (Англия) — «Ренн» (Франция) — 3:0.
Голы: 1:0 — Обамеянг (5), 2:0 — Мейтленд-Найлс (15), 3:0 — Обамеянг (72).
Первый матч — 1:3.
Пройдя в предыдущем круге БАТЭ, «Арсенал» научился добывать путевки в следующую стадию после поражений в первой игре двухраундовой дуэли, чего до встречи с борисовчанами не мог сделать в еврокубках на протяжении 9 лет. В противостоянии с «Ренном» лондонцы отыграли дома уже даже не один, а два мяча!
«Интер» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия) — 0:1.
Гол: 0:1 — Йович (6).
Первый матч — 0:0.
«Зальцбург» (Австрия) — «Наполи» (Италия) — 3:1.
Голы: 0:1 — Милик (14), 1:1 — Даббур (25), 2:1 — Гульбрандсен (65), 3:1 — Ляйтгеб (90+1).
Первый матч — 0:3.
«Бенфика» (Португалия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 3:0 (доп.время).
Голы: 1:0 — Жонас (71), 2:0 — Ферро (94), 3:0 — Гримальдо (105).
Удаление: Стоянович («Динамо» З, 104).
Первый матч — 0:1.
Здесь судьба пропуска в четвертьфинал решилась только в овертайме. Причем загребское «Динамо» доигрывало поединок в меньшинстве.
«Славия» Прага (Чехия) — «Севилья» (Испания) — 4:3 (доп.время).
Голы: 1:0 — Нгадеу-Нгаджуй (15), 1:1 — Бен Йеддер (44, с пенальти), 2:1 — Соучек (47, с пенальти), 2:2 — Мунир Эль-Хаддади (54), 2:3 — Франко Васкес (98), 3:3 — ван Бюрен (102), 4:3 — Траоре (119).
Первый матч — 2:2.
Здесь также для выявления сильнейшего потребовались овертаймы, причем чешская «Славия» умудрилась вырвать победу у 6-й командой нынешнего чемпионата Испании, проигрывая по ходу дополнительного времени!
Этот драматичный поединок обслуживала судейская бригада из Беларуси — Алексей Кульбаков (рефери), Дмитрий Жук, Олег Маслянко (ассистенты рефери), Денис Щербаков, Дмитрий Дмитриев (дополнительные ассистенты рефери) и Юрий Хомченко (четвертый судья).
Таким образом, путевки в четвертьфинал Лиги Европы завоевали по два клуба из Англии («Челси», «Арсенал») и Испании («Вильярреал», «Валенсия»), а также германский «Айнтрахт», итальянский «Наполи», португальская «Бенфика» и чешская «Славия».
Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет сегодня в 15.00 по минскому времени.
Четвертьфинальная стадия Лиги Европы намечена на 11 и 18 апреля, полуфинальная — на 2 и 9 мая, финал состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.
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«Динамо-Киев», «Зенит» и «Краснодар» выбыли из Лиги Европы, «Арсенал» отыграл 2 мяча и вышел в четвертьфинал
14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Из турнира выбыли киевское «Динамо», питерский «Зенит» и «Краснодар». А вот обидчик БАТЭ английский...
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