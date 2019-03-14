14 марта около 22.40 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в д. Дубовцы Волковысского района.

В результате повреждено кресло, диван, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

 

 

 

 

Подпишитесь на наш канал в 

 