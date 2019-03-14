14 марта около 22.40 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в д. Дубовцы Волковысского района.
В результате повреждено кресло, диван, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается,
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В Дубовцах горела квартира
15.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
14 марта около 22.40 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в д. Дубовцы Волковысского района.
В результате повреждено кресло, диван, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается,
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14 марта около 22.40 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в д. Дубовцы Волковысского района. В...
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