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Работа и две подработки: как живет семья в Минске на 1 300 рублей в месяц

15.03.2019 07:27 — Разное | Myfin  
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Работа и две подработки: как живет семья в Минске на 1 300 рублей в месяц
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Предыстория

Наша семья – это я (30 лет), муж (36 лет) и сын (5 лет). В прошлом году мы оказались в трудном финансовом положении. Муж уволился и около 9 месяцев искал работу в новой для себя области. Пока идеальное место так и не найдено. Но сейчас появился неплохой доход от временного трудоустройства – отделочных работ в квартирах.

Весь период поисков работы семейные расходы держались на моих доходах и на деньгах, которые были отложены раньше.

 
 
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