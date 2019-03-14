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«Мы готовы терпеть побои и оскорбления, потому что он принес букет тюльпанов». Мнение о женской логике
Наш колумнист Елена Радион вступила на опасную почву и решила порассуждать о женской логике. Уверены, что в комментариях она получит и от мужчин, и от женщин, но это не повод отбирать у нее микрофон.
Когда меня просят привести пример женской логики, я всегда вспоминаю Анну Каренину, которая переживала, что не может видеть сына Сережу. Зато дочурку Анну, которую она родила от Вронского, Каренина откровенно не любила, избегала даже мимолетных встреч с ней, полностью свалив обузу на няню, которая искренне жалела «несчастного ребенка».
На протяжении всей этой истории Каренина гордо несет знамя, на котором написано большими буквами: «Я же мать, я не могу отказаться от своего ребенка!», хотя де-факто она легко отказывается от двоих. После прочтения книги читатель легко забывает имена никому не нужных отпрысков, которые в результате остаются без матери, и их судьба, по большому счету, никого не волнует. Зато мы все прекрасно помним ее сложный внутренний конфликт — размазанные на сотни страниц метания, ревность, ностальгию об утерянной репутации на фоне сопливых вздохов: «А как же Сережа?».
Женщины очень часто говорят одно, делают другое, а думают третье, их поступки непоследовательны, слова бессвязны, а мысли запутанны. Ну действительно, как тут разобраться: она до истерики боялась потерять сына, при том что как мать совершенно ничего не сделала ради этого ребенка. У нее была любовь, деньги, прекрасные здоровые дети — чего могло бы уже хватить если не для счастья, то хотя бы для того, чтобы не бросаться под поезд. Так где же логика?
Сейчас в интернете можно найти много статей на тему мужских и женских способностей к логическому мышлению. Специалисты широкого профиля рассуждают о том, что у мужчин развита математическая логика, зато у женщин есть ассоциативное мышление, которое помогает им улавливать некие эмоциональные сигналы. Юмор таких, на мой взгляд, псевдонаучных рассуждений состоит в том, что ассоциативное мышление никак не отменяет математическую логику и наоборот. У Пети есть банан, а у Маши — клубника, но означает ли это что у Пети одновременно не может быть клубники, а у Маши — банана?
Для себя я уже давно решила, что никакой женской логики не существует. То, что мы в простонародье называем женской логикой, очень хорошо вписывается в классификацию логических ошибок, сформулированную Аристотелем в статье «О софистических опровержениях». Мне кажется, что все наши женские противоречивые выпады — это просто примеры логических ошибок или ложных доводов, которые перечисляются в учебниках обычным списком.
Для иллюстрации своей мысли я выбрала несколько типичных логических ошибок, которые упоминаются чаще всего, и дополнила их своими примерами из личного опыта и впечатлений.
Или рожу ребенка, или одно из двух
Начну с ложной дилеммы, которую я уже упоминала. Женщины любят сводить свои рассуждения к выбору из двух, чтобы проще было взвешивать за и против. Обычно женские дилеммы носят ультимативный характер:
«Или женись на мне, или я выйду замуж за олигарха!»;
«Мне нужно родить ребенка, иначе я не смогу быть счастливой».
Например, у меня есть знакомая женщина, которая уже много лет борется за то, чтобы забеременеть. Поначалу это выглядело как вполне нормальное желание. Но вот уже десять лет потрачено на походы к врачам, прием гормональных препаратов и секс по графику. Она не устраивается на работу, потому что какой смысл начинать работать, если вдруг я завтра забеременею?
Она не ездит в отпуск, потому что все собранные деньги уходят на дорогостоящие заграничные лекарства и экстракорпоральные манипуляции. И даже когда есть возможность махнуть на юга, то все равно никуда не поеду: вот рожу и буду ездить по всему свету, а пока некогда думать об отдыхе.
А ведь уже давно пришло время рассмотреть другие варианты, потому что жизнь гораздо более разнообразна, чем просто «выбор из двух».
Краеугольный камень отечественного воспитания
Преувеличение по принципу «снежного кома, катящегося с горы» (в англоязычных источниках этот ложный довод называется slippery slope) — рассуждение, в котором возможные последствия одного незначительного события рассматриваются как катастрофические для всей жизни. Обычно мы склонны таким образом ругать детей: «Вот будешь плохо учиться — и когда-нибудь умрешь от голода под забором!».
Образцовый пример такой ущербной логики — эпизод с Марией Васильевной, учителем математики из культового советского фильма 1976 года «Розыгрыш». Ученики говорят ей, что она забыла предупредить их о контрольной, хотя это обычное детское вранье, которое незамедлительно выходит наружу. Тогда Мария Васильевна читает лекцию о честности, о взрослом и ответственном поведении, предрекая ученикам ничтожную жизнь обманщиков и трусов.
Если бы я каждый раз, когда мои студенты ноют: «Вы нам не говорили!», реагировала так же болезненно, как Мария Васильевна, то я бы уже была в дурдоме или прочно сидела на антидепрессантах.
Мы любим делать глобальные выводы из разбитого стакана и оторванных лапок у кузнечика:
Сегодня ты соврал учительнице, а завтра станешь наркоманом;
Сегодня ребенок не помыл чашку, а когда вырастет, будет непременно жить в свинарнике;
Сегодня ваш сын курит, а завтра убьет кого-нибудь на улице.
В общем, slippery slope — это краеугольный камень нашего отечественного, большей частью женского, воспитания…
И что из этого следует?
Non sequitur переводится с латинского «не следует». В смысле из одного не обязательно следует другое, когда выводы делаются на основе либо заведомо ложных, либо недостаточных данных. Ну, допустим, учителя и преподаватели слышат non sequitur чуть ли не каждый день: «Вы мне должны поставить «девять», потому что по другим предметам у меня все «девятки».
Когда я работала в школе, мама одного из моих учеников пришла на меня жаловаться, потому что я поставила ее сыну «четыре», хотя раньше у него всегда было «шесть». Почему из одной «шестерки» должна автоматически следовать другая?
В общем, я помню, что сказала: «Мне отметок не жалко. Они мне ничего не стоят. Я могу в ряд выставить «десятки», если вам так спокойнее спится. Плохо лишь то, что знаний в голове от этого не прибавится». На работе я никогда не умирала за принцип, поэтому рисовала в журнале мамины пожелания. На высоте в этой ситуации оказался лишь сам подросток, который подошел ко мне и сказал: «Ставьте то, что заслужил, я буду стараться!».
В семейной жизни женщины склонны находить причинно-следственные связи буквально везде:
Ты забыл про мой день рождения, значит, ты меня не любишь;
Ты не хочешь поехать со мной к родителям, значит, не уважаешь мою маму;
Ты забыл купить ребенку молока, значит, тебе на нас наплевать!
Мы готовы задолбать придирками нормального мужчину, который просто замотался на работе, но будем терпеть рядом насилие и побои, алкоголизм и оскорбления, тунеядство и нищету, потому что он принес букет тюльпанов, сорванных с городской клумбы, и сказал, что любит. Ну чем вам не non sequitur?
Ветер дует, потому что деревья качаются
Существует еще одна классическая логическая ошибка — «после этого, значит по причине этого» (лат. post hoc ergo propter hoc), которую чаще всего допускают дети, которые неправильно интерпретируют связь между последовательными событиями. Например, ребенок, видя, как клонятся к земле деревья во время сильного ветра, спрашивает: «Почему дует ветер? Потому что деревья качаются?».
Для меня пример такой ошибки — нападки на СМИ за распространение насилия и жестокости. Мы видим отрезанные головы в телевизоре и думаем: «Вот она, причина наших бед!». Давайте будем показывать по телевизору концерты классической музыки, интеллектуальные викторины — и проблема будет решена! Но это все равно что в открытом зонтике видеть причину дождя. Люди ожесточаются не потому, что в телевизоре брызги крови и смерть, а смерть и брызги крови в телевизоре, потому что люди уже ожесточились. А вот почему так произошло, это уже следующий вопрос. Но только давайте оставим телевизор и интернет в покое.
Что касается женщин, то post hoc — это просто идеальный выход для всех наших первобытных страхов, тревог, суеверий, примет и бестолковых народных толкований:
Мы не покрестили ребенка, поэтому он заболел;
Я сегодня надела свои несчастливые туфли, поэтому меня уволили;
У нас в роду все женщины несчастливые, потому и моя жизнь не складывается.
Это очень типичный жизненный прием: найти причину своих бед в качающихся деревьях.
Масло масляное
Однажды я попросила своих студентов составить предложения по принципу «…, потому что…». В результате я получила огромное количество самых разнообразных предложений, которые объединяло одно: в качестве доказательства студенты использовали то, что хотели доказать. «Фастфуд — это нездоровая пища, потому что она плохо влияет на наше здоровье», «Курение в общественных местах надо запретить, потому что курить в общественных местах нельзя», «Аборт — это убийство, потому что он прерывает жизнь зародыша».
«Масляное масло» или в латинской версии petitio principii — это типичная проблема депрессивных женщин:
Я хочу связать жизнь со второй половинкой, потому что хочу замуж;
Мне нужен мужчина, потому что мне не хватает мужского присутствия в жизни;
Я его люблю, потому что чувствую к нему страсть;
Я хочу развестись, потому что не хочу жить с ним вместе;
Я хочу жить вместе, потому что мне нравится быть с ним рядом.
Когда вместо того, чтобы искать доказательную базу для своих желаний, женщина бродит в трех соснах, повторяя разными словами одну и ту же мысль, голову заполняет туман из навязчивых идей и обсессивно-компульсивных расстройств.
Так перестала фрекен Бок пить коньяк или нет?
Самый широко известный литературный пример логической ошибки в вопросе (в англоязычных источниках loaded question) — вопрос Карлсона к фрекен Бок: «Ты перестала пить коньяк по утрам?». На него нельзя ответить однозначно «да, перестала» или «нет, не перестала», потому что в самом вопросе содержится ложная предпосылка о том, что у фрекен Бок есть привычка выпить.
Хороший пример из жизни — вопрос, озвученный на референдуме о телесных наказаниях 2009 года в Новой Зеландии: «Следует ли считать шлепок как элемент правильного родительского воспитания уголовно наказуемым деянием?». Многие сочли вопрос некорректным, поскольку он содержит в себе установку о том, что шлепок — это правильное родительское воспитание.
В быту женщины часто берут вопросы, содержащие разного рода скрытые установки, на вооружение:
«Тебе нравится меня изводить?»;
«Ты перестанешь меня игнорировать или нет?»;
«У тебя есть совесть признаться в измене?».
Да, есть совесть, или да, я тебе изменял? Нет, не изменял, но где тогда совесть? Суть в том, что как ни реагируй на такой вопрос, все равно жди скандала и знай, что ты будешь неправ.
Переход на личности
Напоследок хочу привести еще один очень древний ложный довод, всем известный и употребляемый до сих пор — «переход на личности» (лат. ad hominem). Опасность перехода на личности даже не в том, что можно договориться до «— Козел! — От овцы и слышу!». А в том, что предмет обсуждения отходит на второй план.
Например, муж с женой рассуждают о том, в какую школу отдать ребенка. Жена, разгорячившись, может сказать: «Ты же двоечником был, откуда тебе знать, где ребенку будет лучше?».
Если муж не вернет разговор в нужное русло, то дальше можно вспомнить всю прошлую жизнь до и после свадьбы, припомнить друг другу бывших любовников и любовниц, деньги, проигранные в казино и потраченные на шмотки, и смыть в порыве гнева обручальные кольца в унитаз.
Так все-таки в какую школу пойдет ребенок?
«Да пусть идет, куда хочет! Нет больше сил это обсуждать…»
Но в разговоре обсуждалось что угодно, только не это!
Вы сейчас спросите: "Лена, ты вообще на чьей стороне?" Я за женщин. Ведь, когда Аристотель работал над классификацией логических ошибок, это была исключительно мужская территория. Женщинам того времени было отказано в умении даже мыслить, не говоря уже о способности логически рассуждать. Так что если на современном этапе развития человечества женщинам софистика дается лучше, чем мужчинам, то тут уж ничего не поделаешь.
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«Мы готовы терпеть побои и оскорбления, потому что он принес букет тюльпанов». Мнение о женской логике
Наш колумнист Елена Радион вступила на опасную почву и решила порассуждать о женской логике. Уверены, что в комментариях она получит и от мужчин, и от женщин, но это...
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