«Мы готовы терпеть побои и оскорбления, потому что он принес букет тюльпанов». Мнение о женской логике

Наш колумнист Елена Радион вступила на опасную почву и решила порассуждать о женской логике. Уверены, что в комментариях она получит и от мужчин, и от женщин, но это не повод отбирать у нее микрофон.

Когда меня просят привести пример женской логики, я всегда вспоминаю Анну Каренину, которая переживала, что не может видеть сына Сережу. Зато дочурку Анну, которую она родила от Вронского, Каренина откровенно не любила, избегала даже мимолетных встреч с ней, полностью свалив обузу на няню, которая искренне жалела «несчастного ребенка».



Источник гиф: gfycat.com

На протяжении всей этой истории Каренина гордо несет знамя, на котором написано большими буквами: «Я же мать, я не могу отказаться от своего ребенка!», хотя де-факто она легко отказывается от двоих. После прочтения книги читатель легко забывает имена никому не нужных отпрысков, которые в результате остаются без матери, и их судьба, по большому счету, никого не волнует. Зато мы все прекрасно помним ее сложный внутренний конфликт — размазанные на сотни страниц метания, ревность, ностальгию об утерянной репутации на фоне сопливых вздохов: «А как же Сережа?».

Женщины очень часто говорят одно, делают другое, а думают третье, их поступки непоследовательны, слова бессвязны, а мысли запутанны. Ну действительно, как тут разобраться: она до истерики боялась потерять сына, при том что как мать совершенно ничего не сделала ради этого ребенка. У нее была любовь, деньги, прекрасные здоровые дети — чего могло бы уже хватить если не для счастья, то хотя бы для того, чтобы не бросаться под поезд. Так где же логика?

Сейчас в интернете можно найти много статей на тему мужских и женских способностей к логическому мышлению. Специалисты широкого профиля рассуждают о том, что у мужчин развита математическая логика, зато у женщин есть ассоциативное мышление, которое помогает им улавливать некие эмоциональные сигналы. Юмор таких, на мой взгляд, псевдонаучных рассуждений состоит в том, что ассоциативное мышление никак не отменяет математическую логику и наоборот. У Пети есть банан, а у Маши — клубника, но означает ли это что у Пети одновременно не может быть клубники, а у Маши — банана?



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Для себя я уже давно решила, что никакой женской логики не существует. То, что мы в простонародье называем женской логикой, очень хорошо вписывается в классификацию логических ошибок, сформулированную Аристотелем в статье «О софистических опровержениях». Мне кажется, что все наши женские противоречивые выпады — это просто примеры логических ошибок или ложных доводов, которые перечисляются в учебниках обычным списком.

Для иллюстрации своей мысли я выбрала несколько типичных логических ошибок, которые упоминаются чаще всего, и дополнила их своими примерами из личного опыта и впечатлений.

Или рожу ребенка, или одно из двух

Начну с ложной дилеммы, которую я уже упоминала. Женщины любят сводить свои рассуждения к выбору из двух, чтобы проще было взвешивать за и против. Обычно женские дилеммы носят ультимативный характер:

«Или женись на мне, или я выйду замуж за олигарха!»;

«Мне нужно родить ребенка, иначе я не смогу быть счастливой».

Например, у меня есть знакомая женщина, которая уже много лет борется за то, чтобы забеременеть. Поначалу это выглядело как вполне нормальное желание. Но вот уже десять лет потрачено на походы к врачам, прием гормональных препаратов и секс по графику. Она не устраивается на работу, потому что какой смысл начинать работать, если вдруг я завтра забеременею?

Она не ездит в отпуск, потому что все собранные деньги уходят на дорогостоящие заграничные лекарства и экстракорпоральные манипуляции. И даже когда есть возможность махнуть на юга, то все равно никуда не поеду: вот рожу и буду ездить по всему свету, а пока некогда думать об отдыхе.

А ведь уже давно пришло время рассмотреть другие варианты, потому что жизнь гораздо более разнообразна, чем просто «выбор из двух».



Скриншоты из видео Youtube

















Краеугольный камень отечественного воспитания

Преувеличение по принципу «снежного кома, катящегося с горы» (в англоязычных источниках этот ложный довод называется slippery slope) — рассуждение, в котором возможные последствия одного незначительного события рассматриваются как катастрофические для всей жизни. Обычно мы склонны таким образом ругать детей: «Вот будешь плохо учиться — и когда-нибудь умрешь от голода под забором!».

Образцовый пример такой ущербной логики — эпизод с Марией Васильевной, учителем математики из культового советского фильма 1976 года «Розыгрыш». Ученики говорят ей, что она забыла предупредить их о контрольной, хотя это обычное детское вранье, которое незамедлительно выходит наружу. Тогда Мария Васильевна читает лекцию о честности, о взрослом и ответственном поведении, предрекая ученикам ничтожную жизнь обманщиков и трусов.

Если бы я каждый раз, когда мои студенты ноют: «Вы нам не говорили!», реагировала так же болезненно, как Мария Васильевна, то я бы уже была в дурдоме или прочно сидела на антидепрессантах.



Кадр из фильма «Розыгрыш» носит иллюстративный характер

Мы любим делать глобальные выводы из разбитого стакана и оторванных лапок у кузнечика:

Сегодня ты соврал учительнице, а завтра станешь наркоманом;

Сегодня ребенок не помыл чашку, а когда вырастет, будет непременно жить в свинарнике;

Сегодня ваш сын курит, а завтра убьет кого-нибудь на улице.

В общем, slippery slope — это краеугольный камень нашего отечественного, большей частью женского, воспитания…

И что из этого следует?

Non sequitur переводится с латинского «не следует». В смысле из одного не обязательно следует другое, когда выводы делаются на основе либо заведомо ложных, либо недостаточных данных. Ну, допустим, учителя и преподаватели слышат non sequitur чуть ли не каждый день: «Вы мне должны поставить «девять», потому что по другим предметам у меня все «девятки».

Когда я работала в школе, мама одного из моих учеников пришла на меня жаловаться, потому что я поставила ее сыну «четыре», хотя раньше у него всегда было «шесть». Почему из одной «шестерки» должна автоматически следовать другая?

В общем, я помню, что сказала: «Мне отметок не жалко. Они мне ничего не стоят. Я могу в ряд выставить «десятки», если вам так спокойнее спится. Плохо лишь то, что знаний в голове от этого не прибавится». На работе я никогда не умирала за принцип, поэтому рисовала в журнале мамины пожелания. На высоте в этой ситуации оказался лишь сам подросток, который подошел ко мне и сказал: «Ставьте то, что заслужил, я буду стараться!».

В семейной жизни женщины склонны находить причинно-следственные связи буквально везде:

Ты забыл про мой день рождения, значит, ты меня не любишь;

Ты не хочешь поехать со мной к родителям, значит, не уважаешь мою маму;

Ты забыл купить ребенку молока, значит, тебе на нас наплевать!

Мы готовы задолбать придирками нормального мужчину, который просто замотался на работе, но будем терпеть рядом насилие и побои, алкоголизм и оскорбления, тунеядство и нищету, потому что он принес букет тюльпанов, сорванных с городской клумбы, и сказал, что любит. Ну чем вам не non sequitur?



Источник фото: fishki.net

Ветер дует, потому что деревья качаются

Существует еще одна классическая логическая ошибка — «после этого, значит по причине этого» (лат. post hoc ergo propter hoc), которую чаще всего допускают дети, которые неправильно интерпретируют связь между последовательными событиями. Например, ребенок, видя, как клонятся к земле деревья во время сильного ветра, спрашивает: «Почему дует ветер? Потому что деревья качаются?».

Для меня пример такой ошибки — нападки на СМИ за распространение насилия и жестокости. Мы видим отрезанные головы в телевизоре и думаем: «Вот она, причина наших бед!». Давайте будем показывать по телевизору концерты классической музыки, интеллектуальные викторины — и проблема будет решена! Но это все равно что в открытом зонтике видеть причину дождя. Люди ожесточаются не потому, что в телевизоре брызги крови и смерть, а смерть и брызги крови в телевизоре, потому что люди уже ожесточились. А вот почему так произошло, это уже следующий вопрос. Но только давайте оставим телевизор и интернет в покое.

Что касается женщин, то post hoc — это просто идеальный выход для всех наших первобытных страхов, тревог, суеверий, примет и бестолковых народных толкований:

Мы не покрестили ребенка, поэтому он заболел;

Я сегодня надела свои несчастливые туфли, поэтому меня уволили;

У нас в роду все женщины несчастливые, потому и моя жизнь не складывается.

Это очень типичный жизненный прием: найти причину своих бед в качающихся деревьях.

Масло масляное

Однажды я попросила своих студентов составить предложения по принципу «…, потому что…». В результате я получила огромное количество самых разнообразных предложений, которые объединяло одно: в качестве доказательства студенты использовали то, что хотели доказать. «Фастфуд — это нездоровая пища, потому что она плохо влияет на наше здоровье», «Курение в общественных местах надо запретить, потому что курить в общественных местах нельзя», «Аборт — это убийство, потому что он прерывает жизнь зародыша».

«Масляное масло» или в латинской версии petitio principii — это типичная проблема депрессивных женщин:

Я хочу связать жизнь со второй половинкой, потому что хочу замуж;

Мне нужен мужчина, потому что мне не хватает мужского присутствия в жизни;

Я его люблю, потому что чувствую к нему страсть;

Я хочу развестись, потому что не хочу жить с ним вместе;

Я хочу жить вместе, потому что мне нравится быть с ним рядом.



Источник фото: canvas.bookmate.com

Когда вместо того, чтобы искать доказательную базу для своих желаний, женщина бродит в трех соснах, повторяя разными словами одну и ту же мысль, голову заполняет туман из навязчивых идей и обсессивно-компульсивных расстройств.

Так перестала фрекен Бок пить коньяк или нет?

Самый широко известный литературный пример логической ошибки в вопросе (в англоязычных источниках loaded question) — вопрос Карлсона к фрекен Бок: «Ты перестала пить коньяк по утрам?». На него нельзя ответить однозначно «да, перестала» или «нет, не перестала», потому что в самом вопросе содержится ложная предпосылка о том, что у фрекен Бок есть привычка выпить.

Хороший пример из жизни — вопрос, озвученный на референдуме о телесных наказаниях 2009 года в Новой Зеландии: «Следует ли считать шлепок как элемент правильного родительского воспитания уголовно наказуемым деянием?». Многие сочли вопрос некорректным, поскольку он содержит в себе установку о том, что шлепок — это правильное родительское воспитание.

В быту женщины часто берут вопросы, содержащие разного рода скрытые установки, на вооружение:

«Тебе нравится меня изводить?»;

«Ты перестанешь меня игнорировать или нет?»;

«У тебя есть совесть признаться в измене?».

Да, есть совесть, или да, я тебе изменял? Нет, не изменял, но где тогда совесть? Суть в том, что как ни реагируй на такой вопрос, все равно жди скандала и знай, что ты будешь неправ.



Источник гиф: yandex.com

Переход на личности

Напоследок хочу привести еще один очень древний ложный довод, всем известный и употребляемый до сих пор — «переход на личности» (лат. ad hominem). Опасность перехода на личности даже не в том, что можно договориться до «— Козел! — От овцы и слышу!». А в том, что предмет обсуждения отходит на второй план.

Например, муж с женой рассуждают о том, в какую школу отдать ребенка. Жена, разгорячившись, может сказать: «Ты же двоечником был, откуда тебе знать, где ребенку будет лучше?».

Если муж не вернет разговор в нужное русло, то дальше можно вспомнить всю прошлую жизнь до и после свадьбы, припомнить друг другу бывших любовников и любовниц, деньги, проигранные в казино и потраченные на шмотки, и смыть в порыве гнева обручальные кольца в унитаз.

Так все-таки в какую школу пойдет ребенок?

«Да пусть идет, куда хочет! Нет больше сил это обсуждать…»

Но в разговоре обсуждалось что угодно, только не это!

Вы сейчас спросите: "Лена, ты вообще на чьей стороне?" Я за женщин. Ведь, когда Аристотель работал над классификацией логических ошибок, это была исключительно мужская территория. Женщинам того времени было отказано в умении даже мыслить, не говоря уже о способности логически рассуждать. Так что если на современном этапе развития человечества женщинам софистика дается лучше, чем мужчинам, то тут уж ничего не поделаешь.

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