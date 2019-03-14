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Model Y - новый кроссовер Tesla на платформе седана Model 3

15.03.2019 08:59 — Разное | Tut.by  
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Tesla продолжает планомерное расширение своего модельного ряда — сегодня рано утром на специальном мероприятии в дизайнерской студии компании в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ младшего электрического «паркетника» Model Y.


О появлении в ряду Tesla четвертой модели было известно еще в 2015 году, когда глава Tesla рапортовал об этом через свой Twitter. Причем изначально инженеры компании намеревались разработать Model Y на новой оригинальной платформе без традиционной 12-вольтовой батареи, используемой на электрокарах Tesla для работы светотехники, мультимедиа-системы и прочей бортовой электроники. Отказ от такого аккумулятора позволил бы уменьшить массу машины и упростить проводку, но в итоге в компании все же передумали — архитектуру Model Y делит с нынешним седаном Model 3.


В общей сложности у этих машин до 75% общих узлов и компонентов, включая систему электропривода. По данным Tesla, Model Y на 10% крупнее седана, а внутри могут поместиться до семи человек (третий ряд доступен в качестве опции). Как и у исходной Model 3, кроссовер лишен привычных приборов — вся информация выводится на центральный 15-дюймовый экран. Он же отвечает за управление «климатом», автопилотом (доплата за него составит 7 тысяч долларов) и мультимедиа — привычных кнопок и клавиш на передней панели тоже нет.


Увы, компания не публикует данные о двигателях и тяговой батареи, но, по всей видимости, они совпадают с уже известными показателями для Model 3. На презентации анонсированы четыре модификации. Начальная версия Standard Range с запасом хода до 370 км (по американской методике EPA), «максималкой» 193 км/ч и 5,9 секундами разгона до 97 км/ч придется ждать до весны 2021 года — обойдется она в 39 тысяч долларов.


Первыми же в продажу осенью этого года должны поступить три версии Model Y, самой доступной из которых оказывается Long Range за 47 тысяч долларов, которая разгоняется до 97 км/ч за 5,5 секунды (максимальная скорость — 209 км/ч) и способна преодолеть до 482 км. Ступенькой выше — полноприводная Dual Motor AWD (51 тысяча долларов), у которой пробег примерно на 30 км меньше, зато лучше динамика (4,8 секунды и 217 км/ч). И, наконец, топ-версия Performance (от 60 тысяч долларов), у которой запас электрохода также 450 км, но паспортная «максималка» уже достигает 241 км/ч, а на стандартный спринт уходит 3,5 секунды.


По неподтвержденным пока данным, выпускать Model Y будут на новых предприятиях Tesla — для китайского рынка в Шанхае, где возведение площадки близится к завершению, и на новой «Гигафабрике» в Рино (штат Невада). В ближайших планах Tesla, напомним, еще немало интересных проектов, среди которых вывод на рынок магистрального тягача Semi, пикапа и нового Roadster. Кроме того, ранее Маск сообщал о том, что компания ведет разработку микроавтобуса на базе кроссовера Model X.

 
 
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Tesla продолжает планомерное расширение своего модельного ряда - сегодня рано утром на специальном мероприятии в дизайнерской студии компании в Лос-Анджелесе...
 
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