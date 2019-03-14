Красивая, мудрая, важная дата

100 лет со дня рождения. 8 марта, в День женщин, наша землячка Наталья Коренчукова из г.п. Езерище отметила вековой юбилей. Пожеланиями здоровья, букетами цветов, подарками и стихами украсили праздник Натальи Арсентьевны родные и близкие, соседи, односельчане. 9 марта поздравили юбиляршу старший инспектор группы по гражданству и миграции Городокского РОВД Игорь Овчинников, начальник отдела загса Наталья Кочанова и председатель райобъединения «Белая Русь» Татьяна Пушкова. Они торжественно вручили Наталье Коренчуковой паспорт гражданина Республики Беларусь в связи со 100-летием. 11 марта в гости к юбилярше приехали с подарками председатель райсовета депутатов Светлана Зуева и председатель РО ОО «Белорусский союз женщин», директор ТЦСОН Городокского района Светлана Ардяко (на снимке), а также заведующий Езерищенским филиалом социального обслуживания Зоя Шабеко. Принимая поздравления, именинница всем желала здоровья и мира: с высоты своих прожитых лет она знает — это главное.





Всего одно столетие, а сколько всего оно вместило! Сегодня приятно отметить, что Наталья Коренчукова — ровесница газеты «Городокский вестник», первый номер которой вышел в марте 1919 г. «Районка» все эти годы является летописцем эпохи и перемен, а Наталья Арсентьевна была не только свидетелем, но и активным участником знаковых событий, которые происходили в стране. Не понаслышке знает женщина, что такое послереволюционные бедность и голод, коллективизация, война. Ни один день, ни один час из тех горьких событий она не забывает.

— Родилась я в д. Давыденки Обольского сельсовета, — рассказывает именинница, показывая сохранившуюся фотографию 1935 г. — В нашей семье воспитывалось пятеро детей. Мне было 15 лет, когда умерла мама, поэтому на мои плечи легли заботы о младших ребятах. После семилетки поступила в Высочанский педтехникум, но учиться не смогла: жили мы бедно, помочь было некому. Подала документы на курсы при сельхозакадемии в Горках, там платили стипендию, было немного легче. Через год получила специальность техника-землеустроителя и приехала на работу в Езерище.

Как вспоминает Наталья Коренчукова, пришлось ей составлять планы-проекты населенных пунктов: Езерище, Панкры, Ткачи, Лялевщина, Вировля, обмерять землю. Здесь же вышла замуж, родила двух дочерей. Но началась война, муж ушел на фронт, а она осталась с детьми. Перед самым освобождением района, осенью 1943 г., люди скитались по лесам, оврагам. Наталья Арсентьевна пряталась с дочурками в холодных землянках, которые устилали еловыми ветками. Вокруг свирепствовали голод, болезни. В середине декабря женщина с девочками вернулись в Езерище. Но, когда появилась надежда на будущее, судьба подготовила для нее тяжелейший удар: одна за другой в январе 1944 г. умирают дочери: 1 января — пятилетняя Лариса, а 7 января — трехлетняя Галя, сама она переболела тифом, а в 1945 г. получила похоронку на мужа.

— Жизнь для меня, казалось, остановилась, — продолжает собеседница, — но спасала работа. Трудились и в выходные: помогали восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Судьба послала мне хорошего человека, ставшего моим вторым мужем. С Феликсом Павловичем вырастили дочь Валю, которая сейчас живет в Москве. В 1971 г. я овдовела, а уже в зрелом возрасте вышла замуж в третий раз — за фронтовика Василия Фёдоровича. С ним прожили душа в душу 30 лет. Он любил мою дочку и внуков. Поработать мне пришлось и в отделении связи, и на автостанции в Езерище. Трудилась честно и добросовестно, была награждена медалью «За доблестный труд».

Наталья Арсентьевна и сейчас не сидит без дела: долгими осенними и зимними вечерами вяжет тапочки, носочки, варежки и одаривает ими знакомых, друзей. Ароматными пирогами, которые сама печет и украшает, гостеприимно встречает хозяйка всех, кто заходит в ее теплый уютный дом. Именинница не дождется, когда сойдет снег и можно будет выйти в огород, где каждый год она выращивает свежие овощи, клубнику, ухаживает за цветами, садом.Труд на земле, по словам Натальи Коренчуковой, дает силы жить. Женщина живет одна, но дочь, внук и внучка часто навещают мать и бабушку. С ними и другими родственниками она ежедневно общается по скайпу.

— Хочу посоветовать молодому поколению, — говорит Наталья Арсентьевна, — любить труд, уважать людей, никому не делать зла. Нужно быть добрыми и сердечными.

Наверное, это и есть секрет долголетия: радоваться каждому дню и смотреть на жизнь с оптимизмом.

Галина ЯКОВЛЕВА.