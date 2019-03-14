СЛУЖБА: пожар легкового автомобиля в Сморгони по ул. Тракторная

Оперативная информация с 06-00 часов 14.03.2019 до 06-00 часов 15.03.2019 г.



На территории области произошло 3 пожара, погиб 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар в квартире

14.03.2019 в 22-42 поступило сообщение о пожаре в квартире в д. Дубовцы Росского с/С Волковысского района. В результате повреждено кресло, диван, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.

Пожар автомобиля

15.03.2019 в 00-22 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в г. Сморгонь ул. Тракторная. В результате повреждён моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие автомобиля. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Пожар в жилом доме с гибелью человека

15.03.2019 в 02-17 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Родевичи Ивьевского с/С Ивьевского района. В результате уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Погиб хозяин дома, пенсионер. Причина пожара устанавливается.