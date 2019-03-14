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Илья Ивашко выбыл в 3-м круге турнира в США

15.03.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко выбыл из турнира ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В матче 1/8 финала Илья Ивашко (№ 96 ATP) в двух сетах уступил первой ракетке Казахстана Михаилу Кукушкину (№ 43 ATP), который посеян на соревнованиях под 4-м номером — 2:6, 6:7 (5:7). Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

Ивашко — Кукушкин — 2:6, 6:7 (5:7)

Эйсы: 1−2.

Двойные ошибки: 5−2.

Попадание первой подачи: 47% — 60%.

Выигрыш первой подачи: 54% (19 из 35) — 58% (22 из 38).

Выигрыш второй подачи: 43% (17 из 40) — 60% (15 из 25).

Реализация брейк-пойнтов: 67% (4 из 6) — 50% (6 из 12).

Все выигранные очки: 45% (62 из 138) − 55% (76 из 138).

Илья Ивашко, имевший на соревнованиях 16-й номер посева, стартовал сразу со 2-го круга одиночного разряда, где в трех сетах взял верх над второй ракеткой Беларуси Егором Герасимовым (№ 138 ATP) — 6:4, 4:6, 6:2.

Егор Герасимов в 1-м круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (№ 131 ATP) — 6:1, 3:0 (отказ Попырина).

 
 
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко выбыл из турнира ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.
 
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