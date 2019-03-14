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Илья Ивашко выбыл в 3-м круге турнира в США
Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко выбыл из турнира ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.
В матче 1/8 финала Илья Ивашко (№ 96 ATP) в двух сетах уступил первой ракетке Казахстана Михаилу Кукушкину (№ 43 ATP), который посеян на соревнованиях под 4-м номером — 2:6, 6:7 (5:7). Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
Илья Ивашко, имевший на соревнованиях 16-й номер посева, стартовал сразу со 2-го круга одиночного разряда, где в трех сетах
Егор Герасимов в 1-м круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (№ 131 ATP) — 6:1, 3:0 (отказ Попырина).
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко выбыл из турнира ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.
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