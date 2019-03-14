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Шестнадцатилетняя девушка умерла в больнице Гомеля
15.03.2019 09:23 — Разное | Аргументы и факты
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 16-летней жительницы областного центра, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария КРИВОНОГОВА.
Известно, что 11 марта бригада скорой медицинской помощи доставила несовершеннолетнюю из дома в учреждение здравоохранения, где в тот же день она скончалась.
Для установления причины смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Известно, что 11 марта бригада скорой медицинской помощи доставила несовершеннолетнюю из дома в учреждение здравоохранения, где в тот же день она скончалась.
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