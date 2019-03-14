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Исследование об ограничениях на работе: Мужчинам запрещают носить бороду и усы, а женщинам - делать тату

15.03.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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А самые уязвимые на рынке труда — замужние женщины до 35 лет без детей, выяснилось в ходе исследования.

Исследование об ограничениях на работе: Мужчинам запрещают носить бороду и усы, а женщинам - делать тату
Фото: Pixabay.com
О том, что на работе частенько по-разному относятся к женщинам и мужчинам, мы уже наслышаны. Но когда общественное объединение «Гендерные перспективы» проводило в Беларуси исследование о дискриминации на рынке труда, они решили обратить внимание еще и на дискриминацию по внешнему виду. Главным признаком неравного отношения в этом смысле назвали дресс-код, то есть особые требования к одежде и внешности сотрудника, пишет kp.by

В августе прошлого года специалисты опросили 1298 работающих и безработных мужчин и женщин в возрасте от 16 до 63 лет из разных регионов Беларуси. И вот к каким выводам пришли.

Дресс-код: к мужской внешности претензии даже чаще, чем к женской


Судя по цифрам опросов, с необоснованными требованиями к внешнему виду мужчины сталкиваются даже чаще женщин! В процентах это 28,6% против 27,1%. Чаще всего такое происходит в сферах «белых и серых воротничков» - это госкомпании, торговля и услуги, транспорт. Хотя, как показал опрос, что даже айтишников притесняют!

На первом месте в списке дискриминирующих условий для мужчин - обязательный строгий костюм вне зависимости от погоды и того, общается ли сотрудник напрямую с клиентами (13,9%), на втором месте - запрет на бороду и усы (7,4%).

Самые распространенные требования к внешнему виду женщин — это обязательные платья и юбки (9,4%) и запрет на татуировки (7,7%).

Сложнее всего найти работу замужним женщинам без детей


С проблемой дискриминации на рынке труда сталкивались очень многие - 89,6% женщин и 80,4% мужчин. Женщинам приходится выслушивать про свою роль жены и матери, а мужчинам - про возраст. Чаще всего это происходит при приеме на работу. Особенно у работников торговли, где и так большая текучка (с такими случаями столкнулись 84,3% опрашиваемых).

Из уязвимых групп самый высокий риск дискриминации при приеме на работу у замужних женщин до 35 лет без детей (84%), женщин с детьми до 10 лет и декретниц.

После приема на работу риск дискриминации немного снижается. Теперь уже чаще достается молодежи, тоже из-за возраста. Хотя каждая четвертая женщина сталкивалась с ущемлением своих прав в связи с тем, что беременела или уходила в декретный отпуск.

С «нарушением сексуальной неприкосновенности», как сформулировали проводившие опрос специалисты (то есть домогательствами), на рабочем месте сталкивались 23% женщин и 14,6% мужчин.

Чаще всего, сталкиваясь с дискриминацией, белорусы смиряются


Что чаще всего в ответ на дискриминацию делают белорусы? Практически ничего. Смиряются с ситуацией 62,2% сотрудников, хотят отстоять свои права, но не реализуют свои намерения - 20,1%, а что-либо предпринимают 17,7%.

Почему борцов за справедливость так мало? 35,9% боятся ухудшения отношений с руководителем, еще 23,3% хотят сохранить работу любой ценой. Впрочем, в случае дискриминации 10 - 20% респондентов просто не знает, куда обратиться и что предпринять.

— Значимая проблема — люди не осознают, когда их права ущемляются. Попадали в ситуации дискриминации, но не считали их таковыми 26,6% при приеме на работу и 17,6% на рабочем месте, — говорится в докладе МОО «Гендерные перспективы».

Из тех, кто не готов мириться с ущемлением своих прав, каждый третий увольняется (и чаще это женщины). Это говорит о том, что конструктивных выходов из ситуации или пока нет, или работники не знают о них.

Комментарий эксперта

«Если компания хочет соблюдения дресс-кода, пусть выделит на это деньги»


— Форма помогает быстрее адаптироваться новичкам — пропадает страх и в голове всплывает фраза из Маугли про «мы с тобой одной крови — ты и я», — объясняет HR-эксперт Валерий Кичкаев. — Так нужен ли компании дресс-код? Если она хочет создать вокруг себя определенный ореол — да. Но надо помнить, что хорошая компания не просто выдвигает какие-то требования к сотрудникам по одежде, а обеспечивает их этой одеждой. Если компания хочет, чтобы работники соблюдали дресс-код, она должна выделять на это специальный бюджет.


 
 
Ссылка на источник 24
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А самые уязвимые на рынке труда — замужние женщины до 35 лет без детей, выяснилось в ходе исследования.
 
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