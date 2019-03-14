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Педофила, который 20 лет насиловал девочек, выдала наклейка о техосмотре. Подробности

15.03.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на камеру. Матери двух изнасилованных девочек знали, что происходит, и даже помогали ему за деньги. После того, как порноматериалы попали в поле зрения милиции, педофила нашли в течение трех недель благодаря наклейке о техосмотре в одном из кадров.

Педофила, который 20 лет насиловал девочек, выдала наклейка о техосмотре. Подробности
Задержание мужчины летом 2018 г. Фото — МВД
В июне 2018 года сотрудникам Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел попали фотографии и видеоролики со сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками, пишет Белсат.

Снимал и участвовал в том, что происходит, взрослый человек самого обычного вида с неброским лицом, среднего роста, короткой стрижкой и плотного телосложения, сообщает Управление информации и общественных связей МВД.

На видео попала плашка с указанием никнейма, под которым автор сидел в закрытых педофильских чатах и сетях.


Из деталей на кадрах – банкноты, ходившие перед деноминацией, пакеты из сетевого магазина детских товаров, наклейки на автомобиле о пройденном техосмотре и закрашенные местные номера – следователи сделали вывод, что видео снималось в Беларуси.

«Детали и стали зацепками, которые позволили милиционерам за три недели отыскать человека, который совершал преступления против половой неприкосновенности детей в течение 20 лет», – говорится в сообщении МВД.

Решающую роль в поисках сыграл автомобиль. Следователи выяснили, что техосмотр в году, указанном на наклейке, прошло 2255 машин этой марки. Особые приметы машины сузили сначала до 500, а потом до 130 автомобилей. После анализа данных оказалось, что владелец одного из них – мужчина из порнографических фото и видео.


Поймать мужчину оперативникам помогла наклейка о техосмотре на автомобиле, попавшая в кадр порноматериалов. Фото — МВД РБ

Оказалось, что заниматься детской порнографией мужчина начал еще в 1998-м, будучи студентом-программистом одного из белорусских вузов: он торговал порнографией как на кассетах, так и через интернет. Постепенно юноша решил, что сам хочет осуществлять увиденное и снимать это на камеру.

Первоначально жертвами молодого человека становились дети друзей и знакомых. Родители пострадавших доверяли юноше и оставляли малышей с ним наедине.

«Он действовал настолько дерзко, что иногда совершал насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, в то время как их родные находились в соседней комнате», – рассказал председатель отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Владимир Олюшкевич.

После окончания вуза мужчина зарабатывал на жизнь продажей в интернете порнографии – в том числе собственного производства.

В начале нулевых он решил расширить географию своих преступлений и вместе со знакомым из США отправился в Камбоджу. Там они насиловали детей и снимали это на видео. Для американца преступления обернулись тюремным сроком – он отправился за решетку на 30 лет. Белорус никакой ответственности не понес.

В 2011-м он переехал в Украину. Через некоторое время его приговорили к лишению свободы за распространение порнографии. После освобождения мужчина вернулся в Беларусь и активизировал контакты с педофилами из других стран, а также создал десяток фейковых аккаунтов в социальных сетях, через которые предлагал школьницам интим за деньги.

В 2015-м мужчина познакомился с двумя сестрами из Новополоцка. Каждая из женщин воспитывала дочь. Девочкам было два и четыре года.

«Вскоре он начал жить совместно с одной из матерей, но вместо того, чтобы строить нормальную семью, буквально организовал домашнюю порностудию. В течение трех лет он систематически насиловал детей, фиксировал это на видео и продавал ролики по 30 долларов в закрытых сетях», – говорится в сообщении.

Помимо этого, мужчина устраивал «секс-туры» для педофилов-иностранцев. За надругательство над ребенком он просил от двух до трех тысяч евро. Также он помогал педофилам производить порнографические материалы во время таких визитов.

Матери девочек дали разрешение на то, что происходило, и получали за это деньги. Более того: женщины сами совершали сексуальные преступления в отношении дочерей, снимали все на видео и распространяли ролики через интернет.

Летом 2019-го мужчину и его сообщницу задержали. Следственный комитет возбудил против них ряд уголовных дел. Расследование продолжается. К поисках его помощников подключился Интерпол.

Согласно белорусскому Уголовному кодексу, санкция за насилие несовершеннолетних – от восьми до пятнадцати лет заключения.

За производство и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних в Беларуси грозит до четырех лет лишения свободы.


 
 
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Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на камеру. Матери двух изнасилованных девочек знали, что происходит, и даже помогали ему за деньги. После...
 
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