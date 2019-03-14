Станет ли статья 33 НК «расстрельной»? Ее обратной силы боятся больше, чем «лжепредпринимательского» Указа

Неожиданным для бизнеса стал факт, что над новой редакцией НК полгода непрерывно трудилась рабочая группа при Минфине, но вопрос о включении в НК норм, похожих на нормы Указа № 488, не рассматривался.





пишет neg.by Длительное молчание государства после анонса отмены Указа № 488 создает отчаянное напряжение в деловой среде. Учитывая, что в ст. 33 НК реализованы нормы, которые не были предметом публичного обсуждения, остается только гадать и строить предположения, исходя из предыдущего опыта, что Указ № 488 вообще не собираются отменять или готовят что-то взамен. Ключевым моментом во всей этой ситуации является тот факт, что обе стороны процесса либерализации не доверяют друг другу,neg.by









Действительно, появление норм, реализованных в ст. 33 НК, было воспринято, как перенос в НК норм Указа № 488, что, по сути, не есть его отмена. Затем внимательно присмотрелись, разобрались и поняли, что это уже совсем новые подходы, но пока без четких правил игры.





Бизнес-среда теперь активно об­суждает, кто же из контролирующих органов наделен правом применения положений ст. 33 НК, а, главное, как и какой период будут проверять с применением данных норм.





Очень важно обеим сторонам пойти навстречу друг другу. Государству пора официально обозначить свою позицию по действиям, направленным на отмену Указа № 488, чтобы бизнес понимал новые правила, мог скорректировать свое развитие, осознавая шаги государства по регулированию, а, главное, подходы к ведению дел. Надо признать, что затянувшийся процесс отмены Указа № 488 и, как след­ствие, растущее недоверие бизнеса способны перечерк­нуть все предыдущие усилия по развитию деловой активности и раскрепощению пред­принимательской инициативы.





Бизнес-сообщество, со своей стороны, должно осознать и принять тот факт, что государство всегда оставляет за собой право иметь в арсенале инструменты, направленные на пресечение незаконной, иногда агрессивной, минимизации налоговых обязательств. Тем более, что сегодня это не изобретение белорусского законодателя, а международный тренд.





Вместе с тем очень важно, как государство использует свое право, какие механизмы и подходы применяются и как оценивается экономическая эффективность их воздействия.





Наша страна уже имеет опыт применения Указа № 488, когда практически весь бизнес стал его заложником. Правда, сегодня, ожидая отмены этого документа и одновременно опасаясь принятия взамен аналогичного нормативного правового акта, бизнес-сообщество приходит к неожиданному выводу, что у Указа № 488 есть свои преимущества.





Во-первых, в нем содержится механизм реализации прав субъектов предпринимательской деятельности при получении предписаний органов финансовых расследований (если не учитывать, что механизм составления заключений и направления предписаний, по сути, подменил собой судебный). Субъекты все-таки могли при получении предписаний направить свои обоснованные и документально подтвержденные возражения.





Во-вторых, судебная практика по рассмотрению заявлений субъектов предпринимательства, в отношении которых были составлены акты проверок и вынесены решения о доначислении и взыскании налогов по основаниям Указа № 488, в 2018 г. стала существенным образом меняться, что дает шанс бизнесу отстоять свои права в суде.





В-третьих, Указ № 488 содержит четкий порядок расчета налоговых обязательств, как самостоятельно субъектом предпринимательской деятельности, так и контролирующим органом.





Безусловно, Беларусь – не един­ственное государство, которое хочет создать равные условия ведения бизнеса, в т.ч. и посредством включения в законодательство норм по предотвращению уклонения от уплаты налогов путем минимизации налоговых обязательств.









Например, развитая экономика Великобритании на законодательном уровне обеспечена защитой от незаконной или агрессивной минимизации налоговых обязательств. В 2017 г. вступил в силу Закон Великобритании от 30.09.2017 «О преступных финансах», направленный на борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.





Одновременно в целях раскрытия информации о бенефициарах осенью 2017 г. правительство Великобритании выпустило подробные рекомендации для лиц, которые осуществляют полный контроль над компаниями и трастами.





В соответствии с Законом «О прес­тупных финансах» корпорация, парт­нерство или другое предприятие этой страны будет нести ответственность, если органы след­ствия докажут следующие 3 фактора:





– наличие признаков уклонения от уплаты налогов со стороны физического или юридического лица;





– уклонение от уплаты налогов имеет черты уголовного преступления, преднамеренный мошеннический умысел со стороны сотрудника, агента, субподрядчика или любого другого лица, которое действует от имени компании или организации;





– компания не пыталась или не способна предотвратить факт уклонения от уплаты налогов или уменьшения налогооблагаемой базы со стороны «связанного лица».





Бизнес часто использует сложные корпоративные структуры, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов или искусственного уменьшения реальной налоговой нагрузки на предприятия, поэтому правительство Великобритании намерено внести предложения в законодательство, чтобы за­претить подобные договорные схемы. Вместе с тем правительство допускает, что налогоплательщик имеет право на вывод не «чрезмерных» размеров прибыли в оффшорные зоны.





Налоговым органам известны схемы, когда прибыль резидентов страны выводится из-под налогообложения Великобритании через оффшорные трасты и компании в юрисдикции с низкими налоговыми ставками или в безналоговые оффшоры.





В начале 2018 г. британское правительство приняло решение о необходимости внесения поправок в выше­- указанный Закон. Вместе с тем чиновники построили работу по подготовке этих изменений публично. Они при­звали предпринимателей и ком­па­нии, которые являются сознатель­ными налогоплательщиками, при­нять участие в консультациях по усовершенствованию законодательства и поделиться информацией о нелегальных финансовых схемах. Правительство Великобритании ставит целью обеспечить справедливую налоговую законодательную базу, где большинство честных физических и юридических лиц полностью платят все требуемые налоги.





Приведенный пример является яркой иллюстрацией действующего механизма взаимодействия государства и бизнеса, направленного на создание понятных и ожидаемых, то есть публично обсуждаемых, правил, за нарушение которых государство будет применять меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.





Ситуация, сложившаяся сегодня с отменой Указа № 488, может быть использована весьма продуктивно, если государство проявит политическую волю и вступит в диалог с бизнес-сообществом для совместной работы над механизмом применения норм ст. 33 НК, обозначит свою официальную позицию о применении (или неприменении) обратной силы норм данной статьи.





Стоит отметить, что бизнес-сообщество наивно полагало, что п. 4 ст. 33 НК не имеет обратной силы и будет применяться к правоотношениям, начиная с 1 января 2019 г. Однако официальных разъяснений по данному вопросу со стороны государственных органов сегодня нет.





Давайте вспомним, что подп. 9.3 п. 9 Директивы от 31.12.2010 № 4 «О раз­витии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» предписывает исключить придание нормативным правовым актам, регулирующим предпринимательскую (хозяйственную, экономическую) деятельность, обратной силы (за исключением актов, смягчающих или отменяющих ответственность за правонарушения при осуществлении пред­принимательской и иной деятельности или другим образом улучшающих условия такой деятельности). Декрет от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» и п. 1 ст. 2 НК закрепили в качестве правового фундамента отношений между государством и бизнесом (плательщиком) базовый принцип добросовестности субъекта предпринимательской деятельности. Согласно Директиве № 4, Декрету № 7 и ст. 2 НК одним из стратегических факторов роста устойчивого социально-экономического развития нашей страны является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Один из инструментов создания таких условий – обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства, которые могут оказать весомое влияние на условия ведения предпринимательской дея­тельности.





Безусловно, отмена Указа № 488 и принятие взамен аналогичных норм или механизмов оказывают существенное влияние на условия ведения в РБ предпринимательской деятельности.





Именно поэтому сейчас для обеих сторон достаточно уникальный момент либерализации, когда движение навстречу укрепит фундамент доверия и взаимного участия в экономическом развитии страны, либо центробежное движение одной стороны разрушит зыбкий фундамент, который начал формироваться с принятием Директивы № 4.











