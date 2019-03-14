Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком

На ролике видно, как преступник подходит к зданию с помповым ружьем в руках и расстреливает своих первых жертв. После этого он берет в руки штурмовую винтовку и начинает поливать огнем во все стороны, добивая раненых.





Видео было снято в городе Крайстчерч, где преступник убил не менее 27 прихожан. Более 30 человек получили ранения.





пишет Лента.ру Стрелком оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. New Zealand Herald выяснила, что накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом,Лента.ру



