Кофе, шоколад и вино оказались под угрозой исчезновения: что произошло

сообщает "BBC Украина". В частности, итальянские фермеры уже говорят, что у них заканчивается оливковое масло,"BBC Украина".





В плохих урожаях оливок они обвиняют экстремальную погоду. В последние годы Европа испытывает крайне горячую и холодную погоду. Ученые связывают это с изменениями климата через человеческую деятельность.

Шоколад тоже под угрозой – производство какао падает. Из-за потепления изменяются территории для выращивания бобов. По оценкам ученых, 80% кофейных территорий в Южной и Центральной Америке станут непригодными к 2050 году.





Глобальное потепление также делает традиционные винные регионы Франции, Чили и Австралии слишком жаркими для производства.

сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Университета Вашингтона в Сиэтле выяснили, что глобальное потепление вызовет массовый голод не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю. КакOBOZREVATEL, ранее ученые Университета Вашингтона в Сиэтле выяснили, что глобальное потепление вызовет массовый голод не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю.



