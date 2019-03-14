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Кофе, шоколад и вино оказались под угрозой исчезновения: что произошло
Кофе, шоколад, вино и оливковое масло оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата в разных странах мира.
В частности, итальянские фермеры уже говорят, что у них заканчивается оливковое масло,
В плохих урожаях оливок они обвиняют экстремальную погоду. В последние годы Европа испытывает крайне горячую и холодную погоду. Ученые связывают это с изменениями климата через человеческую деятельность.
Шоколад тоже под угрозой – производство какао падает. Из-за потепления изменяются территории для выращивания бобов. По оценкам ученых, 80% кофейных территорий в Южной и Центральной Америке станут непригодными к 2050 году.
Глобальное потепление также делает традиционные винные регионы Франции, Чили и Австралии слишком жаркими для производства.
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Кофе, шоколад, вино и оливковое масло оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата в разных странах мира.
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