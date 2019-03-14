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В Дубае представили самые дорогие в мире духи за 1,3 млн долларов

15.03.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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Самый дорогой в мире парфюм - за 4,572 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов) - представлен в Дубае.

Духи носят название "Shumukh" (в переводе с арабского - "заслуживающий самого высокого") от Nabeel и входят в серию The Spirit of Dubai. Украшенные драгоценными камнями - бриллиантами, жемчугом, топазами и другими, - а также золотом и серебром, духи в данный момент выставлены в одном из торговых центров Дубая Dubai Mall. Желающие могут посмотреть на них до конца марта, пишет afn.by

На создание духов, которые подходят мужчинам и женщинам, ушло три года. Сосуд, в который вмещается 3 литра парфюма, сделан из муранского стекла. Его высота вместе со всей конструкцией, декорированный дизайнерскими элементами, составляет 1,97 метра. Распыляются духи с помощью механизма с дистанционным управлением, который можно подстроить под любой рост.

Дорогостоящий парфюм уже поставил два мировых рекорда - по количеству бриллиантов на сосуде с духами (более 3,5 тысяч камней) и по самому высокому спрею с дистанционным управлением.


 
 
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Самый дорогой в мире парфюм - за 4,572 миллиона дирхамов (почти 1,3 миллиона долларов) - представлен в Дубае.
 
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