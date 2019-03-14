Соболенко вышла в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

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В полуфинальном матче Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс в двух сетах взяли верх над Габриэлой Дабровски из Канады и китаянкой Сюй Ифань — 6:2, 7:6 (7:5). Эта пара соперниц имела на турнире 5-й номер посева.





Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8, затем в 1/8 финала победили интернациональный дуэт Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9, а в четвертьфинале взяли верх над дуэтом из США Кейтлин Кристиан/Эйжа Мухаммад — 6:1, 6:3.





В финале Соболенко и Мертенс ждет дуэт из Чехии Барбора Крейчикова / Катерина Синякова, посеянный на турнире под 1-м номером.





В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) выбыла в 1/8 финала соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив 8-й ракетке мира Ангелике Кербер.





Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.





Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.





Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.





В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.



