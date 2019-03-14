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США сравнили ядерное оружие с информационной атакой

15.03.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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В Госдепе рассказали об опасных для США странах.

Угрозу для США представляют как страны с ядерным оружием, так и государства, которые могут атаковать информационно.


Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер, сообщает CSIS.
 
Она не стала называть конкретные страны, но подчеркнула, что они вызывают беспокойство американских властей. Угрозу представляют не только страны с ядерным оружием, но и государства, которые могут атаковать в информационном и экономическом пространстве. 
 
При этом Скиннер отметила, что "главным испытанием" для США станут развивающиеся страны, которые присоединились или могут присоединиться к ядерному клубу.
 
Напомним, ранее в США рассказали, в каких странах хотят смены власти. А президент США Дональд Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны.


 
 
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В Госдепе рассказали об опасных для США странах.
 
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