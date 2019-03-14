США сравнили ядерное оружие с информационной атакой

Угрозу для США представляют как страны с ядерным оружием, так и государства, которые могут атаковать информационно.





сообщает CSIS. Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер,CSIS.

Она не стала называть конкретные страны, но подчеркнула, что они вызывают беспокойство американских властей. Угрозу представляют не только страны с ядерным оружием, но и государства, которые могут атаковать в информационном и экономическом пространстве.

При этом Скиннер отметила, что "главным испытанием" для США станут развивающиеся страны, которые присоединились или могут присоединиться к ядерному клубу.

Напомним, ранее в США рассказали, в каких странах хотят смены власти. А президент США Дональд Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны.



