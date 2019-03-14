В Новой Зеландии произошла стрельба: десятки жертв

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сообщает Otago Daily Times. Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч,Otago Daily Times.

В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.

По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам.

Местная полиция сообщает о задержании одного из нападавших. В городе могут находиться другие злоумышленники. Жителей Крайстчерча просят не покидать свои дома, отменены занятия в школах.

По данным местных СМИ, один из стрелков перед нападением выложил в Сеть 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.



