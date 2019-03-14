Минск посетит представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ









Арлем Дезир встретится с представителями государственных органов, Белорусской ассоциации журналистов, руководителями и журналистами СМИ, медиа-экспертами.





Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за ситуацией в области медиа в Беларуси.





Свою позицию он озвучивал после оглашения уголовного приговора Марина Золотова, массовых задержаний журналистов по "делу БелТА», обысков гродненских фрилансеров.





Последний раз представители БАЖ встречались с Арлем Дезирам 10 декабря прошлого года в Вене, где подробно рассказали о наиболее острые проблемы со свободой СМИ в Беларуси.



