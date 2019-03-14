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Минск посетит представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир с официальным визитом посетит Беларусь 18-20 марта.
Арлем Дезир встретится с представителями государственных органов, Белорусской ассоциации журналистов, руководителями и журналистами СМИ, медиа-экспертами.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ внимательно следит за ситуацией в области медиа в Беларуси.
Свою позицию он озвучивал после оглашения уголовного приговора Марина Золотова, массовых задержаний журналистов по "делу БелТА», обысков гродненских фрилансеров.
Последний раз представители БАЖ встречались с Арлем Дезирам 10 декабря прошлого года в Вене, где подробно рассказали о наиболее острые проблемы со свободой СМИ в Беларуси.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир с официальным визитом посетит Беларусь 18-20 марта.
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