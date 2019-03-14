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Интерпол объявил в розыск 20 человек, причастных к убийству Хашогги
Интерпол объявил в розыск 20 человек в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги,
"Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – говорится в сообщении.
Минюст Турции запросил "красные карточки" для 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.
По данным СМИ,
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Интерпол объявил в розыск 20 человек в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Reuters.
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