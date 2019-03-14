Интерпол объявил в розыск 20 человек, причастных к убийству Хашогги

"Интерпол выдал "красные карточки" на 20 человек с целью их ареста и экстрадиции в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – говорится в сообщении.





Минюст Турции запросил "красные карточки" для 18 человек 15 ноября, и в отношении еще двух 21 декабря. Интерпол объявил розыск 1 марта.

Напомним, США обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.





наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. По данным СМИ,мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.



