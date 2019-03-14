Ставки по «коротким» вкладам в долларах снова подросли, в евро и российских рублях - не изменились

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте за редким исключением продолжают расти. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок депозитов до года в долларах, евро и российских рублях и выбрал вклады с самыми высокими в каждом отдельно взятом банке.
Напомним, что мы не сравниваем вклады в банках, а лишь находим предложения с самыми высокими ставками, чтобы вы знали, на какую ставку ориентироваться.
Вклады в долларах
В этом месяце ставки по долларовым депозитам сократили БПС-Сбербанк и Банк ВТБ (Беларусь) на 0,2% и на 0,3% годовых соответственно. А вот те, кто увеличил ставки:
Белагропромбанк — плюс 0,5% годовых по вкладу на год;
Банк Решение — плюс 0,7% годовых;
Банк Дабрабыт — плюс 0,9% годовых;
Технобанк — плюс 0,25% годовых по вкладу на месяц и плюс 0,3% годовых по вкладу на год.
В итоге, самая высокая ставка в этом сегменте сейчас составляет 3,25% годовых, но речь в данном случае идет о безотзывном депозите. Если вы предпочитаете отзывный депозит (который можно забрать в любое время до конца срока), то ставка будет всего 0,75% годовых.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,75%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,75%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
2,7%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный 12 плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
1,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
3,1%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
2,05%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
12 месяцев
3,25%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
2,75−3,25%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,8%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,85%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
3,1%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Вклады в евро
В сегменте евро ставки сохраняют стабильность. Исключение составляют Банк Решение и Идея Банк. Первый уже второй раз за месяц поднимает ставку по депозиту в данной валюте (в прошлом месяце — плюс 0,8% годовых, в текущем — плюс 0,7% годовых). Второй — сократил ставку на десятую долю процента.
Максимальная ставка в этом сегменте — 2,2% годовых по безотзывным вкладам, если выбираете отзывный вклад будьте готовы к ставке в 0,3% годовых.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,7%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный 12 плюс
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
13 месяцев
2,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Персональный
13 месяцев
1,9%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
1,2−1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Вклады в российских рублях
Для тех, кто предпочитает делать вклады в российских рублях две новости: на 0,3% годовых сократил ставку БПС-Сбербанк и на 1,6% годовых повысил возможность заработка Банк Дабрабыт. У остальных ставки вновь замерли.
Максимальная ставка на данный момент 6,8% годовых для безотзывного вклада. Если хотите отзывный вклад — 4% годовых.