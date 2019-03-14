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Ставки по «коротким» вкладам в долларах снова подросли, в евро и российских рублях - не изменились

15.03.2019 09:36 — Разное | Tut.by  
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Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте за редким исключением продолжают расти. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок депозитов до года в долларах, евро и российских рублях и выбрал вклады с самыми высокими в каждом отдельно взятом банке.


Фото: Reuters

Напомним, что мы не сравниваем вклады в банках, а лишь находим предложения с самыми высокими ставками, чтобы вы знали, на какую ставку ориентироваться.

Вклады в долларах

В этом месяце ставки по долларовым депозитам сократили БПС-Сбербанк и Банк ВТБ (Беларусь) на 0,2% и на 0,3% годовых соответственно. А вот те, кто увеличил ставки:

Белагропромбанк — плюс 0,5% годовых по вкладу на год;

Банк Решение — плюс 0,7% годовых;

Банк Дабрабыт — плюс 0,9% годовых;

Технобанк — плюс 0,25% годовых по вкладу на месяц и плюс 0,3% годовых по вкладу на год.

В итоге, самая высокая ставка в этом сегменте сейчас составляет 3,25% годовых, но речь в данном случае идет о безотзывном депозите. Если вы предпочитаете отзывный депозит (который можно забрать в любое время до конца срока), то ставка будет всего 0,75% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,75%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,75%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,7%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

2,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный 12 плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

1,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

3,1%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

2,05%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

3,25%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

2,75−3,25%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,85%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

3,1%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро ставки сохраняют стабильность. Исключение составляют Банк Решение и Идея Банк. Первый уже второй раз за месяц поднимает ставку по депозиту в данной валюте (в прошлом месяце — плюс 0,8% годовых, в текущем — плюс 0,7% годовых). Второй — сократил ставку на десятую долю процента.

Максимальная ставка в этом сегменте — 2,2% годовых по безотзывным вкладам, если выбираете отзывный вклад будьте готовы к ставке в 0,3% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,3%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный
РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,7%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный 12 плюс

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

13 месяцев

2,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

13 месяцев

1,9%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

1,2−1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Вклады в российских рублях

Для тех, кто предпочитает делать вклады в российских рублях две новости: на 0,3% годовых сократил ставку БПС-Сбербанк и на 1,6% годовых повысил возможность заработка Банк Дабрабыт. У остальных ставки вновь замерли.

Максимальная ставка на данный момент 6,8% годовых для безотзывного вклада. Если хотите отзывный вклад — 4% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,75%

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

6,8%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

5,85%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6,25%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

6,3−6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,0%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

6,6%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
 
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FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок депозитов до года в долларах, евро и российских рублях и выбрал вклады с самыми высокими в каждом отдельно взятом банке.
 
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