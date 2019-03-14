Ставки по «коротким» вкладам в долларах снова подросли, в евро и российских рублях - не изменились

Ставки по коротким депозитам в иностранной валюте за редким исключением продолжают расти. FINANCE.TUT.BY проанализировал рынок депозитов до года в долларах, евро и российских рублях и выбрал вклады с самыми высокими в каждом отдельно взятом банке.



Фото: Reuters

Напомним, что мы не сравниваем вклады в банках, а лишь находим предложения с самыми высокими ставками, чтобы вы знали, на какую ставку ориентироваться.

Вклады в долларах

В этом месяце ставки по долларовым депозитам сократили БПС-Сбербанк и Банк ВТБ (Беларусь) на 0,2% и на 0,3% годовых соответственно. А вот те, кто увеличил ставки:

Белагропромбанк — плюс 0,5% годовых по вкладу на год;

Банк Решение — плюс 0,7% годовых;

Банк Дабрабыт — плюс 0,9% годовых;

Технобанк — плюс 0,25% годовых по вкладу на месяц и плюс 0,3% годовых по вкладу на год.

В итоге, самая высокая ставка в этом сегменте сейчас составляет 3,25% годовых, но речь в данном случае идет о безотзывном депозите. Если вы предпочитаете отзывный депозит (который можно забрать в любое время до конца срока), то ставка будет всего 0,75% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,75% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,4% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,75% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 2,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 2,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный 12 плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный РРБ Банк Infinite 12 месяцев 0,01% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 1,2% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 3,1% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 2,05% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12 месяцев 3,25% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 2,75−3,25% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,8% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,85% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 3,1% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 2,4% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 2,4% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро ставки сохраняют стабильность. Исключение составляют Банк Решение и Идея Банк. Первый уже второй раз за месяц поднимает ставку по депозиту в данной валюте (в прошлом месяце — плюс 0,8% годовых, в текущем — плюс 0,7% годовых). Второй — сократил ставку на десятую долю процента.

Максимальная ставка в этом сегменте — 2,2% годовых по безотзывным вкладам, если выбираете отзывный вклад будьте готовы к ставке в 0,3% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,3% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,7% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный 12 плюс

12 месяцев 1,8% безотзывный Банк Решение «Online-решение»

13 месяцев 2,2% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 13 месяцев 1,9% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 1,2−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,0% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Вклады в российских рублях

Для тех, кто предпочитает делать вклады в российских рублях две новости: на 0,3% годовых сократил ставку БПС-Сбербанк и на 1,6% годовых повысил возможность заработка Банк Дабрабыт. У остальных ставки вновь замерли.

Максимальная ставка на данный момент 6,8% годовых для безотзывного вклада. Если хотите отзывный вклад — 4% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 6% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,75% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 6,8% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 5,85% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 6,5% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6,25% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12 месяцев 6,5% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 6,3−6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн 12 месяцев 5,0% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 6,6% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,8% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6% безотзывный

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