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«Возрожденная» Pantera: новый проект бюро Ares Design на базе Lamborghini Huracan
Кузовное ателье
Panther Project 1 стал первым проектом в рамках реализуемой ателье программы под названием Legends reborn («Возрождение легенд»). Стилизованный под оригинальную De Tomaso Pantera спорткар базируется на шасси Lamborghini Huracan, от которого он также позаимствовал и силовой агрегат. 5,2-литровый атмосферный V10 с помощью чип-тюнинга форсировали до 650 лошадиных сил, крутящий момент остался при прежних 600 Нм.
Несмотря на небольшую прибавку в мощности (+10 сил), до 100 км/ч Panther разгоняется на 0,2 секунды медленнее, чем
По сравнению с купе Lamborghini детище Ares Design получилось длиннее и уже, а все кузовные панели изготовлены из карбона, выдвижные фары в духе времени сделаны светодиодными. Единственное, что в облике Panther выдает Huracan — это форма дверей, а в интерьере, который можно приукрасить квадратными метрами кожи наппа и алькантары и вставками из углепластика, об исходнике напоминает «приборный» дисплей.
В компании Panther называют «полностью уникальным проектом», поэтому деньги просят немалые — 615 тысяч евро, что практически в три раза больше стоимости Huracan Evo! Изготовление машины, которую выпустят сверхмалой серией, занимает три месяца.
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