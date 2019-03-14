«Возрожденная» Pantera: новый проект бюро Ares Design на базе Lamborghini Huracan

Кузовное ателье Ares Design из итальянской Модены, ведомое бывшим топ-менеджером Lotus Дэни Бахаром, представило свой очередной проект — это современное прочтение легендарного спорткара De Tomaso Pantera.





Panther Project 1 стал первым проектом в рамках реализуемой ателье программы под названием Legends reborn («Возрождение легенд»). Стилизованный под оригинальную De Tomaso Pantera спорткар базируется на шасси Lamborghini Huracan, от которого он также позаимствовал и силовой агрегат. 5,2-литровый атмосферный V10 с помощью чип-тюнинга форсировали до 650 лошадиных сил, крутящий момент остался при прежних 600 Нм.





Несмотря на небольшую прибавку в мощности (+10 сил), до 100 км/ч Panther разгоняется на 0,2 секунды медленнее, чем Huracan Evo — за 3,1 секунды. Максимальная скорость — те же 325 км/ч, что и у исходника, который, к тому же, оказывается на 1 кг легче (весит «Пантера» 1423 кг).





По сравнению с купе Lamborghini детище Ares Design получилось длиннее и уже, а все кузовные панели изготовлены из карбона, выдвижные фары в духе времени сделаны светодиодными. Единственное, что в облике Panther выдает Huracan — это форма дверей, а в интерьере, который можно приукрасить квадратными метрами кожи наппа и алькантары и вставками из углепластика, об исходнике напоминает «приборный» дисплей.





В компании Panther называют «полностью уникальным проектом», поэтому деньги просят немалые — 615 тысяч евро, что практически в три раза больше стоимости Huracan Evo! Изготовление машины, которую выпустят сверхмалой серией, занимает три месяца.