﻿ «Возрожденная» Pantera: новый проект бюро Ares Design на базе Lamborghini Huracan. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Возрожденная» Pantera: новый проект бюро Ares Design на базе Lamborghini Huracan

15.03.2019 09:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кузовное ателье Ares Design из итальянской Модены, ведомое бывшим топ-менеджером Lotus Дэни Бахаром, представило свой очередной проект — это современное прочтение легендарного спорткара De Tomaso Pantera.


Panther Project 1 стал первым проектом в рамках реализуемой ателье программы под названием Legends reborn («Возрождение легенд»). Стилизованный под оригинальную De Tomaso Pantera спорткар базируется на шасси Lamborghini Huracan, от которого он также позаимствовал и силовой агрегат. 5,2-литровый атмосферный V10 с помощью чип-тюнинга форсировали до 650 лошадиных сил, крутящий момент остался при прежних 600 Нм.


Несмотря на небольшую прибавку в мощности (+10 сил), до 100 км/ч Panther разгоняется на 0,2 секунды медленнее, чем Huracan Evo — за 3,1 секунды. Максимальная скорость — те же 325 км/ч, что и у исходника, который, к тому же, оказывается на 1 кг легче (весит «Пантера» 1423 кг).


По сравнению с купе Lamborghini детище Ares Design получилось длиннее и уже, а все кузовные панели изготовлены из карбона, выдвижные фары в духе времени сделаны светодиодными. Единственное, что в облике Panther выдает Huracan — это форма дверей, а в интерьере, который можно приукрасить квадратными метрами кожи наппа и алькантары и вставками из углепластика, об исходнике напоминает «приборный» дисплей.


В компании Panther называют «полностью уникальным проектом», поэтому деньги просят немалые — 615 тысяч евро, что практически в три раза больше стоимости Huracan Evo! Изготовление машины, которую выпустят сверхмалой серией, занимает три месяца.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кузовное ателье Ares Design из итальянской Модены, ведомое бывшим топ-менеджером Lotus Дэни Бахаром, представило свой очередной проект - это современное прочтение...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Белыничском районе пьяный на «жигулях» протаранил забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика