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В Белыничском районе пьяный на «жигулях» протаранил забор
В деревне Малиновка Белыничского района пьяный на «жигулях» врезался в забор. Об этом
Инцидент произошел днем 13 марта. По информации инспекторов, 67-летний водитель ВАЗа при движении задним ходом не прибегнул к помощи других лиц, в результате чего совершил наезд на заборное ограждение.
Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 2,0 промилле в выдыхаемом воздухе.
Инспекторы составили на водителя административные протоколы. Мужчина будет лишен права управления на три года и получит крупный штраф.
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Инспекторы составили на водителя административные протоколы. Мужчина будет лишен права управления на три года и получит крупный штраф.
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