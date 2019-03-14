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В Белыничском районе пьяный на «жигулях» протаранил забор

15.03.2019 09:29 — Разное | Tut.by  
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В деревне Малиновка Белыничского района пьяный на «жигулях» врезался в забор. Об этом сообщили в ГАИ.


Инцидент произошел днем 13 марта. По информации инспекторов, 67-летний водитель ВАЗа при движении задним ходом не прибегнул к помощи других лиц, в результате чего совершил наезд на заборное ограждение.

Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 2,0 промилле в выдыхаемом воздухе.


Инспекторы составили на водителя административные протоколы. Мужчина будет лишен права управления на три года и получит крупный штраф.

 
 
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Инспекторы составили на водителя административные протоколы. Мужчина будет лишен права управления на три года и получит крупный штраф.
 
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