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Бабич призывает Минск определиться с приоритетным форматом развития белорусско-российской интеграции

15.03.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Бабич призывает Минск определиться с приоритетным форматом развития белорусско-российской интеграции

Посол РФ Михаил Бабич заявил, что Беларуси необходимо выполнять договоренности, достигнутые в рамках Союзного государства, а не «обмениваться упреками в экономической сфере».

«Главное, что надо о чем-то договориться и начать эти договоренности исполнять, чтобы не получилось, как с Союзным договором: написано про одно, делаем другое, а говорим иногда про третье», -  заявил посол в интервью «РИА Новости».

По его словам, стороны могут идти строго по Союзному договору, а могут - по договору о создании ЕАЭС.

«Можно участвовать в двух форматах, параллельно развивать их. И, конечно, надо перестать обмениваться взаимными упреками, обвинениями, зачастую нелепыми, и выработать решение», - призвал Бабич.

Он также высказал уверенность, что две страны «способны разрешить любую ситуацию, найти конструктивные решения, которые будут во благо двух народов».

Затронул он и тему торговых претензий.

«Вы знаете, в спорте есть такой термин – привычный вывих. Вот такой "вывих" уже много лет у нас происходит в оценках отдельных руководителей реального вклада России в развитие белорусской экономики, в том числе путем открытия своих рынков для белорусских товаров», - сказал Бабич.

И добавил, что «кому-то очень не хочется признавать совершенно очевидные факты и цифры».

«А они таковы: из 5,13 миллиардов долларов экспорта белорусской сельхозпродукции, которым так гордятся наши друзья, 4,1 миллиарда приходится на РФ, то есть 80%», - заметил он.

При этом, по словам посла, на Китай, приходится всего 74 миллиона долларов поставок сельскохозяйственной продукции из Беларуси, а на ЕС – 216 миллионов долларов.

«Не знаю, существуют ли еще более убедительные аргументы, как в России относятся к Беларуси и к простым белорусским труженикам, которые своим трудом создают очень качественную и полезную продукцию?», – заключил он.

 
 
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Посол РФ Михаил Бабич заявил, что Беларуси необходимо выполнять договоренности, достигнутые в рамках Союзного государства, а не «обмениваться упреками в...
 
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