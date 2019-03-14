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Подросток в Минске ушел в школу и пропал

15.03.2019 09:37 — Разное | БелТА  
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Подросток в Минске ушел в школу и пропал

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подросток ушел в школу и пропал, его разыскивает милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Партизанским РУВД Минска разыскивается 14-летний Станислав Ермак. Он 13 марта ушел из дома в школу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид ему 12-15 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза карие, короткие прямые темно-русые волосы. Был одет в темно-синюю куртку с подстежкой оранжевого цвета. У него был портфель.

Информацию о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам: 8(033) 666-43-77 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-

Фото размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подросток ушел в школу и пропал, его разыскивает милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Партизанским РУВД...
 
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