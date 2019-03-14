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Под Витебском пьяный бесправник на «жигулях» опрокинулся в кювет
В Витебском районе «жигули» вылетели в кювет и опрокинулись, пострадал водитель. Об этом
Авария произошла ночью 13 марта на 18-м километре трассы Руба — Тарасенки. Здесь 23-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Выяснилось, что он не мел права управления автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла ночью 13 марта на 18-м километре трассы Руба - Тарасенки.
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