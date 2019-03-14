Три суда над королем попа. В чем обвиняли Майкла Джексона?

Документальный фильм «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland), показанный в конце января на фестивале «Сандэнс», вызвал нешуточный переполох. Дело в том, что в картине, снятая британским режиссером-документалистом Дэном Ридом, речь идет о сексуальных домогательствах к подросткам, в которых короля поп-музыки Майкла Джейксона обвиняли все девяностые и нулевые годы. Впрочем, суды по этим обвинениям не прекратились и после смерти Джексона, который скончался в июне 2009 года, но проходили они уже без того накала, который сопровождал разбирательства начала 90-х или середины нулевых.

Выход фильма совпал с многочисленными обвинения звезд разного уровня в домогательствах, изнасилованиях и прочих преступлениях. Поэтому волна ненависти к Джексону оказалась чрезвычайно сильной: его песни изымаются из ротации радиостанций (правда, это движение оказалось не массовым), а создатели мультсериала «Симпсонов» удалили эпизод 1991 года «Совершенно безумный папа» (Stark Raving Dad, был показан в третьем сезоне шоу) со всех платформ, которые его показывали официально. Не исключено, что персонаж, которому дал свой голос певец (это был человек, который считал себя Майклом Джексоном), будет в итоге переозвучен или совсем удален. Любопытно, что Джексон был большим поклонником сериала, и ему приписывают авторство песни «Do the Bartman» с альбома 1990-го «The Simpsons Sing the Blues»; имя Джексона, кстати, в этой композиции упоминается.

В России «Покидая Неверленд» собирался представить Первый канал, но позже его показ был перенесен в интернет; увидеть фильм можно на сайте канала.

«Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы», — объяснили это решение на канале.

Героями ленты стали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, которые в детстве оказались приближенными знаменитого исполнителя, выступали на его стороне суде, а потом и сами судились – уже как жертвы насилия. Правда, доказать им ничего не удалось, но это не помешало им отразить свою версию в фильме Рида. Наследники Джексона, кстати, уже подали на режиссера в суд, обвинив его в клевете и потребовав $100 млн в качестве компенсации убытков.

Любопытно, что в ситуацию вмешалась и организация WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретных документов; на прошлой неделе в твиттере WikiLeaks указывалось, что правдивость фильма Рида подтвердить невозможно, а при соответствующих затратах зрителей можно убедить в чем угодно. На этой неделе организация дала ссылку на документы расследования ФБР, в которых также нет однозначного заключения о виновности Джексона.

До этого Джексона обвиняли в растлении малолетних четырежды, и ни разу обвинителям не удалось одержать победу.



Врач Майкла Джексона признан виновным и арестован Подробнее

Суд первый, 1993 год

Первый иск против Джексона был подан в августе 1993-го 13-летним Джорданом Чандлером и его отцом, Эваном Чендлером. Расследование длилось несколько недель, а полиция провела обыск в поместье «Неверленд». Были даже получены определенные доказательства развратных действий певца в отношении несовершеннолетних, но уже вскоре Джексон и Чендлеры смогли договориться между собой – обвинители получили $25 млн и отозвали иск. Расследование было прекращено, а уже собранные жюри присяжных распущены.

Суд второй, 2002-2005 годы

В 2002 году певец пустил в свое поместье съемочную группу и разрешил им сопровождать себя по всему дому. В Результате появилась документалка «Жизнь с Майклом Джексоном» (Living with Michael Jackson), в котором главный герой держит ребенка за руку и обсуждает с ним предстоящий сон, а также говорит, что не видит ничего страшного в том, чтобы спать с мальчиками.

Фильм был показан в марте 2003-го, и сразу же после его трансляции прокуратура округа Санта-Барбара начала новое уголовное расследование. Мальчик, который фигурировал в фильме, 13-летний Гэвин Арвизо и его мать, считались главными жертвами. Их допросили, поместье снова обыскали (ничего не нашли), но Джексона на всякий случай посадили за решетку – правда, выпустили уже через час за залог в $3 млн. Суд был громким и долгим, а разбирательство заняло более двух лет. На процессе свидетелями защиты выступали Маколей «Один дома» Калкин и будущий герой «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон – они в один голос утверждали, что певец ничего плохого с ними не делал. В итоге Джексона оправдали. Тогда же, кстати, было окончено и расследование, которое вело ФБР.

Но последствия оказались серьезными. Певец потерял кучу денег, закрыл «Неверленд» для посетителей (раньше там был парк развлечений), сократил персонал и влез в серьезные долги. А еще пристрастился к медицинским препаратам, от передозировки которых и умер спустя четыре года после завершения слушаний.

Суд третий, 2013-2017 годы

Спустя четыре года после смерти Джексона некоторые из бывших мальчиков, ночевавших в его поместье, решили снова заявить на музыканта. Уэйд Родсон – к тому времени уже известный хореограф, работавший, например, с группой NSYNC и Бритни Спирс – и Джеймс Сейфчак (еще один герой «Покидая Неверленд») подали иск к его наследникам, требуя выплатить им $1,5 млрд за испорченное детство. Суд иск отклонил в связи с истечением срока давности - по существу дело о насилии над детьми со стороны Джексона не рассматривалось.

Решение об отказе в этом иске было принято после четырех лет разбирательств, в декабре 2017 года. Видимо, огорченные отсутствием помощи со стороны правосудия, обвинители и пошли к кинематографистам – и получили хотя бы моральное удовлетворение (раз уж не досталось полутора миллиардов). Всю ситуацию, которая сложилась после показа «Покидая Неверленд», наследники Джексона описали как «публичное линчевание».