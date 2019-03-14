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Три суда над королем попа. В чем обвиняли Майкла Джексона?
15.03.2019 09:56 — Разное | Аргументы и факты
Майкл Джексон в своем поместье «Неверленд». Кадр из фильма «Жизнь с Майклом Джексоном» Мартина Башира, 2003 г. © /
Документальный фильм «Покидая Неверленд» (Leaving Neverland), показанный в конце января на фестивале «Сандэнс», вызвал нешуточный переполох. Дело в том, что в картине, снятая британским режиссером-документалистом Дэном Ридом, речь идет о сексуальных домогательствах к подросткам, в которых короля поп-музыки Майкла Джейксона обвиняли все девяностые и нулевые годы. Впрочем, суды по этим обвинениям не прекратились и после смерти Джексона, который скончался в июне 2009 года, но проходили они уже без того накала, который сопровождал разбирательства начала 90-х или середины нулевых.
Выход фильма совпал с многочисленными обвинения звезд разного уровня в домогательствах, изнасилованиях и прочих преступлениях. Поэтому волна ненависти к Джексону оказалась чрезвычайно сильной: его песни изымаются из ротации радиостанций (правда, это движение оказалось не массовым), а создатели мультсериала «Симпсонов»
В России «Покидая Неверленд» собирался представить Первый канал, но позже его показ был перенесен в интернет; увидеть фильм можно на сайте канала.
«Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы», — объяснили это решение на канале.
Героями ленты стали Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, которые в детстве оказались приближенными знаменитого исполнителя, выступали на его стороне суде, а потом и сами судились – уже как жертвы насилия. Правда, доказать им ничего не удалось, но это не помешало им отразить свою версию в фильме Рида. Наследники Джексона, кстати, уже подали на режиссера в суд, обвинив его в клевете и потребовав $100 млн в качестве компенсации убытков.
Любопытно, что в ситуацию вмешалась и организация WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретных документов; на прошлой неделе в твиттере WikiLeaks указывалось, что правдивость фильма Рида подтвердить невозможно, а при соответствующих затратах зрителей можно убедить в чем угодно. На этой неделе организация дала ссылку на документы расследования ФБР, в которых также нет однозначного заключения о виновности Джексона.
До этого Джексона обвиняли в растлении малолетних четырежды, и ни разу обвинителям не удалось одержать победу.
Суд первый, 1993 год
Первый иск против Джексона был подан в августе 1993-го 13-летним Джорданом Чандлером и его отцом, Эваном Чендлером. Расследование длилось несколько недель, а полиция провела обыск в поместье «Неверленд». Были даже получены определенные доказательства развратных действий певца в отношении несовершеннолетних, но уже вскоре Джексон и Чендлеры смогли договориться между собой – обвинители получили $25 млн и отозвали иск. Расследование было прекращено, а уже собранные жюри присяжных распущены.
Суд второй, 2002-2005 годы
В 2002 году певец пустил в свое поместье съемочную группу и разрешил им сопровождать себя по всему дому. В Результате появилась документалка «Жизнь с Майклом Джексоном» (Living with Michael Jackson), в котором главный герой держит ребенка за руку и обсуждает с ним предстоящий сон, а также говорит, что не видит ничего страшного в том, чтобы спать с мальчиками.
Фильм был показан в марте 2003-го, и сразу же после его трансляции прокуратура округа Санта-Барбара начала новое уголовное расследование. Мальчик, который фигурировал в фильме, 13-летний Гэвин Арвизо и его мать, считались главными жертвами. Их допросили, поместье снова обыскали (ничего не нашли), но Джексона на всякий случай посадили за решетку – правда, выпустили уже через час за залог в $3 млн. Суд был громким и долгим, а разбирательство заняло более двух лет. На процессе свидетелями защиты выступали Маколей «Один дома» Калкин и будущий герой «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон – они в один голос утверждали, что певец ничего плохого с ними не делал. В итоге Джексона оправдали. Тогда же, кстати, было окончено и расследование, которое вело ФБР.
Но последствия оказались серьезными. Певец потерял кучу денег, закрыл «Неверленд» для посетителей (раньше там был парк развлечений), сократил персонал и влез в серьезные долги. А еще пристрастился к медицинским препаратам, от передозировки которых и умер спустя четыре года после завершения слушаний.
Суд третий, 2013-2017 годы
Спустя четыре года после смерти Джексона некоторые из бывших мальчиков, ночевавших в его поместье, решили снова заявить на музыканта. Уэйд Родсон – к тому времени уже известный хореограф, работавший, например, с группой NSYNC и Бритни Спирс – и Джеймс Сейфчак (еще один герой «Покидая Неверленд») подали иск к его наследникам, требуя выплатить им $1,5 млрд за испорченное детство. Суд иск отклонил в связи с истечением срока давности - по существу дело о насилии над детьми со стороны Джексона не рассматривалось.
Решение об отказе в этом иске было принято после четырех лет разбирательств, в декабре 2017 года. Видимо, огорченные отсутствием помощи со стороны правосудия, обвинители и пошли к кинематографистам – и получили хотя бы моральное удовлетворение (раз уж не досталось полутора миллиардов). Всю ситуацию, которая сложилась после показа «Покидая Неверленд», наследники Джексона описали как «публичное линчевание».
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Скандал после фильма «Покидая Неверленд» — к чему приведут новые обвинения Майкла Джексона в сексуальном насилии над подростками.
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